Los huertos intergeneracionales de Onda se abren a los jóvenes y sumarán nuevas parcelas

El Ayuntamiento de Onda ha impulsado una nueva actividad dentro de la programación de Pasqua Jove en los Huertos Sociales Intergeneracionales, donde jóvenes del municipio han participado en una jornada educativa centrada en la agricultura sostenible, el trabajo en equipo y la convivencia entre generaciones.

La iniciativa, organizada por el área de Juventud en coordinación con Servicios Sociales, ha permitido a los participantes descubrir de cerca el funcionamiento de este espacio mediante un recorrido guiado. Durante la actividad, los jóvenes conocieron el proyecto, visitaron parcelas activas y compartieron dinámicas prácticas junto a los propios hortelanos.

La jornada concluyó con una puesta en común de los conocimientos adquiridos, la entrega de un detalle conmemorativo y la invitación a seguir participando en futuras propuestas vinculadas a este entorno social y educativo.

El concejal de Servicios Sociales de Onda, Óscar Valero, ha destacado la importancia de esta iniciativa al subrayar que “estos huertos representan mucho más que un espacio de cultivo: son un punto de encuentro donde se comparten conocimientos, se fomentan hábitos saludables y se construyen vínculos entre generaciones”.

En esta línea, ha añadido que acercar este proyecto a los jóvenes es clave para que valoren el entorno, comprendan el origen de los alimentos y se impliquen en iniciativas que contribuyen al desarrollo social de Onda.

Desde su puesta en marcha en 2021, los Huertos Sociales Intergeneracionales de Onda han registrado 27 parcelas activas y usuarios organizados en 14 grupos, además de acumular 70 solicitudes, una cifra que refleja el creciente interés ciudadano por esta propuesta.

Mejoras en los Huertos Sociales Intergeneracionales de Onda

Esta actividad forma parte del proceso de mejora continua del proyecto, que en las últimas semanas ha incorporado nuevas actuaciones para optimizar el funcionamiento del espacio.

Entre las principales novedades destacan la preparación de las parcelas mediante trabajos de acondicionamiento con maquinaria agrícola, la instalación de un nuevo panel informativo y la adquisición de cinco depósitos de agua de 1.000 litros destinados a los nuevos hortelanos.

Además, el Ayuntamiento también ha reforzado la dinamización del recinto con el reparto de semillas de variedades locales tradicionales, una medida que potencia el carácter sostenible, educativo y participativo de los huertos.

Estas actuaciones responden, además, a la adaptación del proyecto a las condiciones climatológicas recientes, que han obligado a replantear algunas de las acciones previstas inicialmente y a priorizar aquellas que garantizan el mejor uso y mantenimiento de las parcelas.

Onda ampliará parcelas ante la alta demanda social

El éxito del proyecto ha llevado al consistorio a trabajar ya en la ampliación del número de parcelas disponibles, ya que en estos momentos el espacio cuenta con todas las parcelas ocupadas y dispone de lista de espera.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Onda continúa reforzando el carácter intergeneracional de este entorno mediante nuevas propuestas incluidas en su banco de proyectos, como talleres de biodiversidad, creación de semilleros, diseño de señalética e iniciativas orientadas a fomentar el equilibrio ecológico.

De este modo, los Huertos Sociales Intergeneracionales de Onda se consolidan como un espacio de referencia en el municipio, donde se combinan sostenibilidad, inclusión social y participación ciudadana, al tiempo que se abren a nuevas generaciones para seguir creciendo como un proyecto útil, participativo y con impacto social.