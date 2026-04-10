L'Alcora ya tiene a los 13 protagonistas de la Peregrinación por las Ermitas

Este sábado, 11 de abril, se celebrará la 30ª Peregrinación por las Ermitas de l'Alcora, una cita que volverá a contar con mayor presencia femenina que masculina, aunque de forma más ajustada que en otras ediciones. En total participarán 13 peregrinos: 7 mujeres y 6 hombres. Cabe recordar que en 2022 la totalidad de participantes fueron mujeres.

Los peregrinos de esta 30 edición son Adela Vaquero Bellés, Adrián de la Cruz Casado, Alejandro Reyes Escribano, Iván Garrido López, Lucía Pallarés Peris, Ramón Salvador Badenes, Desirée Mollón Nebot, María Escribano López, Carmen Bellés Casellas, Sara Tomás García, Clementina Monferrer Prades, Jorge Lázaro Gozalbo y Desirée Sánchez Chiva.

Uno de los coordinadores de la peregrinación, Agustín Gozalbo, ha agradecido “su implicación y participación” y ha recordado que se trata de una de las pocas peregrinaciones de España en las que la mujer puede participar como protagonista principal.

Los peregrinos del 2026 y algunos organizadores, en una de las salidas de preparación. / R. D. A.

Gozalbo ha subrayado además el carácter plenamente religioso de esta ruta, que recorre todas las ermitas del término municipal: Calvario; San Joaquín y Santa Ana, en la pedanía de Araia; San Cristóbal; San Vicente; San Miguel, en la pedanía de La Foia; y la ermita del Salvador, a los pies del castillo de l'Alcalatén. La llegada a la villa de l'Alcora está prevista sobre las 22.00 horas, para finalizar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con un acto final de hermandad.

La Peregrinación por las Ermitas de l'Alcora, organizada por el grupo de la peregrinación y la parroquia local, consiste en un trayecto de unos 35 kilómetros que conjuga espiritualidad, tradición y naturaleza.

Además de la preparación física y medioambiental, con excursiones senderistas para preparar la ruta y favorecer el conocimiento entre los peregrinos y la organización, también se desarrollan iniciativas vinculadas al cuidado del entorno, como la plantación de árboles y la limpieza de monte.

A ello se suma la vertiente espiritual, con charlas cuaresmales y sesiones de preparación religiosa en los salones parroquiales. De este modo, antes de la peregrinación se lleva a cabo una preparación en la que los participantes aprenden a valorar la amistad y la convivencia, compartiendo experiencias con peregrinos veteranos y combinando lo humano con lo medioambiental a través de las ermitas alcorinas, su historia, rezos y cánticos.