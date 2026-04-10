La Vall inaugura su Fira con el regreso de la ministra Morant
Ya lo hizo en el 2024, cuando acompañó por primera vez a la reina y la comisión de fiestas
Las fiestas patronales de la Vall d’Uixó vivieron este viernes uno de sus momentos emblemáticos, el de la inauguración de su Fira, que por segunda vez contó con la participación de la ministra de Universidades, Ciencia e Innovación, Diana Morant, que ya participó en este acto en el año 2024.
La ministra, junto con la alcaldesa, Tania Baños, y otras autoridades, asistió al momento en el que Anna Clavell, reina de Sant Vicent, procedió a cortar la cinta con la que, de manera simbólica se dio inicio a un evento que se prolongará hasta el próximo lunes, en el que tendrá especial protagonismo el comercio local entre una amplia oferta en la que no faltan empresas de diferentes sectores, artesanos, oenegés y atracciones infantiles.
En la concentración previa a la inauguración, la alcaldesa afirmó que «es un honor para nuestra ciudad, para las fiestas y para mí contar con el apoyo del Gobierno de España», materializado en la presencia de Morant en el acto. Reivindicó que no es un gesto casual, pues significa que la Vall «vuelve a contar», lo que significa que en el municipio «continúan pasando cosas positivas», como la construcción del puente de unión de polígonos industriales, la construcción del colegio Rosario Pérez o la llegada de la empresa Stadler.
Baños enfatizó el hecho de que el Gobierno «nos esté ayudando en la tramitación de la llegada de los fondos europeos», alrededor de 20 millones de euros, que están contribuyendo a «construir una ciudad hacia el futuro y el progreso».
Diana Morant celebró haber vuelto a la Vall de nuevo «con la excusa de Sant Vicent», donde según confesó «tenía ganas de volver», porque es en momento así, «en días de fiesta, cuando más en valor debemos poner que la gente pueda disfrutarlas con tranquilidad». Y para que eso suceda, aseguró, hacen falta datos como que «en la actualidad haya 22 millones de personas trabajando en toda España», cuando «hace unos pocos años, el sueño era alcanzar la cifra de 20 millones».
Remarcó que esa situación social, «con la cifra más baja de jóvenes desempleados y de mujeres, que prácticamente ya es igual a la de los hombres, contribuye a que se puedan afrontar las fiestas o un día a día con mejor capacidad».
Morant, junto al resto de la comitiva oficial, recorrió buena parte del recinto ferial, saludó y conversó con expositores, y compartió diferentes momentos propios de esta cita en la víspera de otra jornada importante para las patronales, la del estreno de su cartel taurino, con el que da inicio la temporada local de bous al carrer.
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