L’Alcora entra de lleno en su Pascua Taurina con un toro cerril de La Jotera

Un espectacular encierro campero de caballos ha dado el pistoletazo de salida a la primera jornada de Pascua Taurina de l’Alcora.

Por la mañana, numerosos jinetes han salido de la partida de la Muserola para llegar a las 12.30 h al recinto taurino de la plaza San Roque, tras recorrer la calle San Francisco en una carrera perfectamente controlada.

Ya por la tarde, los aficionados han disfrutado de la prueba del primer toro cerril, de nombre Vistoso, nº 13, guarismo 1, perteneciente a la ganadería La Jotera, de los hermanos Jorge y Óscar Carnicer.

El control de los jinetes ha marcado el itinerario del encierro campero. / R. D. A.

Un hierro con historia

Vecinos y visitantes no han faltado a la cita para disfrutar del astado de estos emprendedores. Los ganaderos alcorinos compraron los animales de la ganadería Herederos de Jacinto Ortega, de Jaén, en marzo de 2021, y en honor a su madre, que es de Mosqueruela (Teruel), le pusieron al hierro La Jotera. El motivo es que ella, además de cantar muy bien jotas, les inculcó la afición taurina, ya que cuidaba ganado bravo en la Masía de Puertomingalvo, junto a la ermita de San Bernabé.

Tras tres intensos años de burocracia y trámites sanitarios, nació la ganadería La Jotera, que se encuentra ubicada en la finca Mas del Coq y el Mas de la Pausa, en el término municipal Cabanes. El reto, como señala Jorge Carnicer, «era afianzarla y preservar un toro único y diferente, para que una joya genética del campo bravo, como son los toros, perdure, más aún en Castellón, donde existen pocos ganaderos porque los pastos no abundan».

Los astados de esta ganadería alcorina ya han logrado algunos premios y protagonizado grandes actuaciones. Sobre su criterio de selección, los hermanos destacan «la bravura y un punto de casta, el fondo y la nobleza, intentando mantener el equilibrio perfecto para que sean grandes animales».

Además del toro cerril de la Jotera se ha exhibido ganado de Hilario Príncep y de la Espuela, ganadería alcorina a la que pertenecía el segundo toro embolado de la noche.

Los aficionados no han faltado a la cita con la emoción taurina. / R. D. A.

Programación

Hoy domingo, la actividad seguirá con carretones infantiles, a las 11.00, y vaquillas, a las 13.00 horas. Por la tarde, se dará suelta a reses de Hermanos Bellés y, a las 19.00 horas, se exhibirá otro toro cerril, de nombre Puntero, también del hierro de La Jotera y que se embolará por la noche.

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Devoción y tradición se han dado cita en la ruta de las ermitas. / R. D. A.

Peregrinación por las Ermitas

Por otra parte, Adela Vaquero, Adrián de la Cruz, Alejandro Reyes, Iván Garrido, Lucía Pallarés, Ramón Salvador, Desirée Mollón, María Escribano, Carmen Bellés, Sara Tomás, Clementina Monferrer, Jorge Lázaro y Desirée Sánchez han protagonizado la XXX Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora, un recorrido que ha discurrido por las del Calvario, San Joaquín y Santa Ana (de la pedanía de Araya), San Cristóbal, San Vicente y San Miguel (ambas de la pedanía de La Foya) para finalizar en la del Salvador, a los pies del Castillo de l’Alcalatén. Desde esta se han dirigido a la parroquia de la Asunción, tras finalizar un itinerario de 35 km que conjuga espiritualidad, tradición y naturaleza.