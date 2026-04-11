Almassora impulsa la Semana de la Salud con talleres para fomentar hábitos de vida saludables
El ayuntamiento acogerá sesiones formativas sobre nutrición, ejercicio, diabetes, hipertensión y adicciones dirigidas a la ciudadanía
Almassora celebrará del 14 al 17 de abril la Semana de la Salud, una iniciativa orientada a promover hábitos de vida saludables a través de talleres prácticos y sesiones informativas abiertas a la ciudadanía. Las actividades se desarrollarán en la sala de formación del ayuntamiento, en horario de 09.30 a 11.00 horas, y abordarán temáticas clave para el bienestar diario, como la diabetes y la hipertensión, la nutrición, el ejercicio físico y la prevención de adicciones.
La concejala de Sanidad, Eugenia Martinavarro, ha subrayado que esta Semana de la Salud es "una oportunidad para acercar la información y la prevención a nuestros vecinos, fomentando hábitos que mejoran su calidad de vida". Asimismo, Martinavarro ha añadido que el objetivo es facilitar a la ciudadanía herramientas útiles para cuidar su salud en el día a día, desde una perspectiva práctica y accesible.
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Martinavarro ha destacado también la importancia de la colaboración con profesionales sanitarios en el desarrollo de estas jornadas, señalando que “contar con especialistas permite ofrecer contenidos rigurosos y adaptados a las necesidades reales de la población".
Bajo el lema Suma salud a tu vida, esta programación busca sensibilizar sobre la importancia de la prevención y el autocuidado, convirtiendo la formación en un pilar fundamental para construir una sociedad más saludable.
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