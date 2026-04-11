Almassora impulsa la Semana de la Salud con talleres para fomentar hábitos de vida saludables

Almassora celebrará del 14 al 17 de abril la Semana de la Salud, una iniciativa orientada a promover hábitos de vida saludables a través de talleres prácticos y sesiones informativas abiertas a la ciudadanía. Las actividades se desarrollarán en la sala de formación del ayuntamiento, en horario de 09.30 a 11.00 horas, y abordarán temáticas clave para el bienestar diario, como la diabetes y la hipertensión, la nutrición, el ejercicio físico y la prevención de adicciones.

La concejala de Sanidad, Eugenia Martinavarro, ha subrayado que esta Semana de la Salud es "una oportunidad para acercar la información y la prevención a nuestros vecinos, fomentando hábitos que mejoran su calidad de vida". Asimismo, Martinavarro ha añadido que el objetivo es facilitar a la ciudadanía herramientas útiles para cuidar su salud en el día a día, desde una perspectiva práctica y accesible.

La concejala de Sanidad, Eugenia Martinavarro, presentó la Semana de la Salud. / Mediterráneo

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Martinavarro ha destacado también la importancia de la colaboración con profesionales sanitarios en el desarrollo de estas jornadas, señalando que “contar con especialistas permite ofrecer contenidos rigurosos y adaptados a las necesidades reales de la población".

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Bajo el lema Suma salud a tu vida, esta programación busca sensibilizar sobre la importancia de la prevención y el autocuidado, convirtiendo la formación en un pilar fundamental para construir una sociedad más saludable.