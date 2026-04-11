Benicàssim activa la carrera para cubrir de sombra el recinto de festivales antes del verano

Benicàssim sigue avanzando en la transformación de su recinto de festivales con una nueva actuación centrada en mejorar el confort de los asistentes. El Ayuntamiento proyecta la creación de refugios climáticos con zonas de sombra, arbolado y espacios de descanso, una intervención que deberá ejecutarse en un plazo de dos meses y estar finalizada antes del 30 de junio.

El contrato, con un presupuesto de 120.188,45 euros, contempla la instalación de estructuras de sombra técnica mediante velas textiles tensadas, la plantación de especies autóctonas y la incorporación de mobiliario urbano. El objetivo pasa por reducir la exposición solar en las zonas más duras del recinto y hacerlo más habitable durante los meses de mayor calor, especialmente en los grandes eventos estivales.

La alcaldesa, Susana Marqués, subraya que “esta inversión refleja nuestro compromiso firme con un modelo de ciudad más sostenible, preparado frente al cambio climático y centrado en el bienestar de vecinos y visitantes. Estamos transformando Benicàssim para que sea un destino atractivo durante todo el año”. Además, añade que “esta iniciativa no solo mejora la calidad de los espacios públicos, sino que también fortalece el posicionamiento del municipio como destino turístico inteligente y sostenible, alineado con las políticas europeas de transición ecológica”.

La actuación combina soluciones artificiales y naturales. Por un lado, se instalarán velas de gran formato sobre pilares metálicos de unos seis metros de altura que permitirán cubrir aproximadamente 175 m2 de superficie. Por otro, se creará una zona verde con arbolado de sombra adaptado al entorno, que generará cobertura térmica a medio y largo plazo. El proyecto incluye también la colocación de nueve bancos para favorecer la estancia en estas áreas.

Todo el sistema se ha diseñado para adaptarse a un espacio de uso intensivo como el recinto de festivales, permitiendo su montaje, desmontaje y convivencia con escenarios, instalaciones técnicas y grandes concentraciones de público. Además, las estructuras deberán cumplir con exigentes condiciones de seguridad y resistencia frente al viento, habituales en un entorno próximo al litoral.

El plan de transformación del recinto

Esta actuación no es aislada. Forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con más de 2 millones de euros de fondos europeos Next Generation, con el que el Ayuntamiento está redefiniendo el recinto desde que pasó a ser de titularidad municipal.

En los últimos meses ya se han ejecutado mejoras clave como el vallado perimetral, la instalación de cámaras de vigilancia, el soterramiento de líneas eléctricas o la incorporación de placas fotovoltaicas, actuaciones que han reforzado la seguridad y la eficiencia energética del espacio, con fondos de varias administraciones, municipales, provinciales y autonómicas, además de las europeas.

A ellas se suman otros proyectos en marcha o ya licitados, como la renovación del alumbrado con tecnología led y farolas solares o la instalación de nuevos módulos de aseos, con el objetivo de dotar al recinto de servicios más completos y adaptados a un uso continuado.

La hoja de ruta municipal va más allá e incluye la creación de zonas verdes, suelos drenantes, carril bici y un espacio permanente para eventos, con la intención de reducir la estacionalidad y consolidar este enclave como un espacio multifuncional durante todo el año, aunque está por ver las actuaciones que podrán llevarse a cabo dentro del plazo estipulado o si hay posibilidad de prórrogas.