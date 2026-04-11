Benicàssim dispara el atractivo de El Trenet con 40 convoyes y joyas de vapor

El 22º Encuentro Ferroviario ha convertido este sábado El Trenet de Benicàssim en un hervidero de pequeñas joyas sobre raíles. Cerca de 40 convoyes, entre ellos alrededor de una docena de locomotoras de vapor, y un centenar de aficionados llegados de distintos puntos de España han desbordado la imagen habitual del parque en la mañana con más movimiento, variedad y tirón de todo el año.

La diferencia con un domingo cualquiera ha saltado a la vista desde primera hora. Frente a las cuatro composiciones que suelen circular habitualmente, el recinto ha ofrecido una estampa mucho más potente, con más máquinas, ambiente y público en uno de los espacios más singulares de Benicàssim.

Además, los asistentes han podido subirse a algunos de estos pequeños convoyes por el precio simbólico habitual de 1,50 euros destinado al mantenimiento del parque.

Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana o Andalucía han figurado entre los lugares de procedencia de los participantes en una cita ya consolidada dentro del calendario local y muy esperada por los aficionados al modelismo tripulado.

Benicàssim se convierte en la capital nacional del modelismo tripulado /

Vapor y piezas singulares

Uno de los grandes focos de atención ha vuelto a estar en las locomotoras de vapor, que han dado un brillo especial al encuentro y han concentrado muchas miradas entre aficionados y visitantes. “Lo más bonito es el vapor”, ha destacado el presidente de la Asociación Cultural Ferrocarril de Farja, Joaquín Nebot.

Junto a ellas también han circulado eléctricas americanas, vagones singulares y dos tranvías de Zaragoza, réplicas de modelos reales que han llamado especialmente la atención entre el público.

Entre las piezas más curiosas figura además una gran locomotora de vapor inspirada en un modelo alemán de la Segunda Guerra Mundial, una de las joyas del parque, aunque esta vez no ha entrado en funcionamiento por la complejidad que requiere su puesta en marcha.

La jornada también ha permitido contemplar una réplica de una locomotora de la década de 1870, una de las referencias históricas más antiguas presentes en el encuentro.

El encuentro ha reforzado además el peso que tiene El Trenet dentro del modelismo tripulado en España. Según ha explicado Nebot, el circuito de Benicàssim figura entre los más importantes del país y roza el kilómetro de recorrido, hasta el punto de situarse entre los primeros en metros de vía.

El evento ha contado también con la presencia de la alcaldesa, Susana Marqués, que ha acudido a la inauguración de una convocatoria que ha terminado con una comida de hermandad entre participantes y ha vuelto a exhibir todo su tirón.