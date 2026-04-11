Buena nota para el estreno taurino de Sant Vicent de la Vall d'Uixó con una asistencia masiva

El ambiente brumoso de la calima dominante no ha enturbiado este sábado el estreno del apartado taurino de las fiestas patronales de Sant Vicent, con el que la Vall d’Uixó inaugura la temporada de bous al carrer. Una tarde que ha compensado el esfuerzo que supone escoger y adquirir los toros que compondrán un cartel que siempre se mira con lupa.

La nota media ha sido alta y la participación de las que abruman. Había ganas de toros, se comentaba por un recinto en el que parecía que no cabía nadie más, aunque los tres animales exhibidos han sabido imponerse y ganarse el respeto de los que más se acercan y los que prefieren observar en la distancia, y el aplauso de quien disfruta del espectáculo a resguardo.

El Bou de Sant Vicent, el escogido por la comisión para abrir tarde, programa y año taurino, un Antonio Pérez Gibaja que ya impresionó cuando mostraron su imagen, ha cumplido con las expectativas. Su buena planta ha sido su mayor mérito y aunque no ha ofrecido un juego especialmente destacado, ha agradado y se ha convertido en un buen anticipo de lo que estaba por venir.

Balance positivo

El toro patrocinado por la peña Piripi, un Peñajara, ha reunido los tres méritos que se esperan de cualquier cerril: buena salida, buena presentación y buen juego, y así, los rodaors han podido lucirse mientras el público asistía a un espectáculo de los que arrancan aplausos.

Y para acabar la tarde, que no la jornada taurina, porque al cierre de esta edición estaba programada la embolada de otro Antonio López Gibaja, ha sido el turno de la peña Taurosinvergüences, que no ha soltado al Victoriano del Río que inicialmente se anunció en el programa, sino un Lagunajanda que ha acabado siendo un digno sustituto y un buen remate. Cierto es que salidas se han visto de mejores, presagiaba pinchazo, pero el animal ha sabido rehacerse, demostrando que le sobraba bravura y que no se puede juzgar la casta por un instante de tanta tensión como la salida de toriles.

Ha habido público para todo, para llenar el recinto taurino y el ferial. Porque la Fira, que siempre convive con la primera jornada de bous al carrer, ha estado a rebosar, sobre todo por la tarde, con especial mención al espacio gastronómico y musical, que ha vuelto a ser punto de encuentro y parada casi obligada para picar y beber algo mientras se escucha música en directo.

Actos religiosos

Y, si el tiempo no lo impide, este domingo comienzan los actos religiosos. Con previsiones de altas probabilidades de lluvia durante toda la jornada, comisión y devotos tendrán la mirada puesta en el cielo y su comportamiento para decidir qué pasará con la ofrenda a la Mare de Déu de l’Assumpció, la primera de las citas de un fin de semana que acabará el lunes, el día grande de Sant Vicent. La Aemet espera que la intensidad de las precipitaciones se reduzca a media tarde, por lo que habrá que esperar.

El pronóstico es más benévolo para el día de Sant Vicent, cuando se celebrará por la mañana la misa mayor en la placeta, frente a la ermita, y la procesión por la tarde.

Los toros volverán el miércoles con cuatro exhibiciones de Vegahermosa, Celestino Cuadri, Jandilla y Santa Teresa.