Varias generaciones de quintos de Sant Vicent de Nules, unidos por la historia

La programación de Sant Vicent en Nules incluye propuestas dirigidas a toda la población en general, con el pasacalle como columna vertebral, pero también citas que podrían considerarse privadas para las quintas, como es el caso de lo sucedido este viernes en la localidad, con el acto de bienvenida a las del 98, 2000 y 1974 por parte de la del 99, que es la que organiza la fiesta.

Una celebración que se desarrolló en el Local Multifuncional, donde hasta este domingo por la tarde podrá visitarse una de las propuestas novedosas de los quintos de este año, una exposición de indumentaria festiva, que incluye una retrospectiva fotográfica.

El concejal de Tradiciones, Ramón Martínez, defiende que este tipo de propuestas que dan perspectiva a la fiesta «son muy importantes por lo que supone de recuperar una parte de nuestro patrimonio cultural», aunque desde su punto de vista, «es especial porque se tiene en cuenta a la gente más mayor, que valoran mucho que se piense en ellos y siempre están dispuestos a implicarse».

Así ha sido con esta muestra y lo fue el año pasado, recuerda, con un documental que hizo un repaso de la historia de la fiesta «y que nos permitió tener un registro de todos los presidentes y los clavarios de los diferentes años, desde la quinta del año 1961, que fue la que instauró esta tradición tal y como se la conoce en la actualidad.

Martínez afirma que es un compromiso de todos los vecinos de Nules «cuidar y mantener ese patrimonio más allá del ámbito estrictamente lúdico, que es obvio que es la motivación principal, pero la parte documental e histórica es igual de importante».

Restauración de Sant Vicent

El concejal de Tradiciones ratificó un hecho que ya se anunció hace varios meses. El lunes por la tarde, la imagen de Sant Vicent procesionará, como es costumbre, «totalmente restaurada». Una intervención que tuve que planearse de urgencia por una caída accidental de la talla del artista Enrique Giner durante una manipulación, «que al final, sin nos quedamos con el lado positivo, sirvió para darnos cuenta de que le hacía falta una intervención de mejora integral», que se ha llevado a cabo con el respaldo municipal.

Ramón Martínez explica que «por cuestión de tiempo no ha sido posible organizar una presentación oficial de ese trabajo, así que la imagen saldrá directamente el lunes restaurada, pero nuestra intención es que, en cuanto sea posible coordinar a la restauradora, Inma Traver; la familia propietaria de la talla y la parroquia, haremos como en su momento con la restauración del Nazareno, dar a conocer en qué ha consistido, para que la gente pueda saberlo».

Para el concejal, esa información debe servir para hacer conciencia sobre la necesidad «de cuidar nuestro patrimonio».

La programación prevista para hoy, sábado, incluye, además de la despertà, una visita al cementerio en memoria de los difuntos de la Quinta del 99 y la colocación de la murta y las antorchas en el retablo cerámico dedicado a Sant Vicent en la fachada de la parroquia.