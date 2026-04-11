L’Alcora arranca su Pascua Taurina con ‘bous al carrer’, gastronomía y música
La programación reúne, hasta este domingo, seis toros -dos de ellos cerriles- encierro campero, juegos infantiles, mesón gastronómico y actuaciones junto al recinto de cadafals
R. D. A.
L’Alcora inició ayer, viernes, su Pascua Taurina, una cita que se prolongará hasta el domingo y que convertirá durante tres días al municipio en punto de encuentro de bous al carrer, gastronomía y música.
El programa incluye un total de seis toros, dos de ellos cerriles del hierro alcorino La Jotera, de los Hermanos Carnicer; además de un encierro campero a caballo y exhibiciones de ganado de La Espuela, Capota, Hilario Príncep y Hermanos Bellés. A ello se suma el Mesón Gastronómico, instalado junto al recinto de cadafals.
La jornada inaugural no contó con toro cerril, pero sí con toros y vaquillas de La Espuela. Ya por la noche, estaban previstas las emboladas con dos toros de La Espuela.
Los actos taurinos compartieron protagonismo con el Mesón Gastronómico, en el que participaron casetas de la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora, Hosturialc, con presencia de establecimientos locales. Además, la corporación, junto a la reina y sus damas, inauguró este espacio, que estuvo animado por el grupo Five y Fotomatón Mandarina.
Actos para este sábado
La programación continuará hoy, sábado, con un encierro campero de caballos y ganado de Capota, que partirá desde la partida Muserola y llegará al recinto de cadafals a las 12.30 horas. A partir de las 13.00 horas habrá vaquillas de La Espuela. Por la tarde, tras la exhibición del ganado de Hilario Príncep, a las 19.00 horas se soltará el primer cerril, del La Jotera. Por la noche será embolado junto a otro toro de La Espuela. Antes, la organización ofrecerá actividades taurinas infantiles, como carretones embolados a cargo de Bou per la Vila. Al finalizar, el Ayuntamiento organizará las vacas enfundadas de La Espuela. En el Mesón Gastronómico habrá animación con el Grupo de Calle y Kasparov.
El domingo en el aspecto taurino, a partir de las 11 horas, habrá actividades taurinas infantiles como carretones de Bou per la Vila; a las 13 horas vaquillas de La Espuela, y por la tarde tras el ganado de Hermanos Bellés, sobre las 19 horas el segundo cerril de la Pascua Taurina alcorina con el toro de nombre Puntero, número 22, guarismo 1, el cual será embolado por la noche además de uno de la Espuela. Asimismo, concluirá también con animación musical el Mesón Gastronómico con el grupo local Lunáticos del Rock.
- Tiempo en Castellón: Adiós al calor con lluvias este fin de semana y aviso por una posible dana
- Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Mirada de Castellón en la gira de Laura Pausini: El salto de una productora local
- Un incendio de madrugada en el Puerto de Castellón hace saltar las alarmas en el Grau
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Escala a Castelló recala en el Grau con una mayor proyección internacional
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el doble cargador de móvil de menos de 8 euros