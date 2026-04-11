L’Alcora arranca su Pascua Taurina con ‘bous al carrer’, gastronomía y música

L’Alcora inició ayer, viernes, su Pascua Taurina, una cita que se prolongará hasta el domingo y que convertirá durante tres días al municipio en punto de encuentro de bous al carrer, gastronomía y música.

El programa incluye un total de seis toros, dos de ellos cerriles del hierro alcorino La Jotera, de los Hermanos Carnicer; además de un encierro campero a caballo y exhibiciones de ganado de La Espuela, Capota, Hilario Príncep y Hermanos Bellés. A ello se suma el Mesón Gastronómico, instalado junto al recinto de cadafals.

La jornada inaugural no contó con toro cerril, pero sí con toros y vaquillas de La Espuela. Ya por la noche, estaban previstas las emboladas con dos toros de La Espuela.

Los actos taurinos compartieron protagonismo con el Mesón Gastronómico, en el que participaron casetas de la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora, Hosturialc, con presencia de establecimientos locales. Además, la corporación, junto a la reina y sus damas, inauguró este espacio, que estuvo animado por el grupo Five y Fotomatón Mandarina.

La corporación, junto a la reina y sus damas han inaugurado el Mesón Gatronómico. / Javier Nomdedeu

Actos para este sábado

La programación continuará hoy, sábado, con un encierro campero de caballos y ganado de Capota, que partirá desde la partida Muserola y llegará al recinto de cadafals a las 12.30 horas. A partir de las 13.00 horas habrá vaquillas de La Espuela. Por la tarde, tras la exhibición del ganado de Hilario Príncep, a las 19.00 horas se soltará el primer cerril, del La Jotera. Por la noche será embolado junto a otro toro de La Espuela. Antes, la organización ofrecerá actividades taurinas infantiles, como carretones embolados a cargo de Bou per la Vila. Al finalizar, el Ayuntamiento organizará las vacas enfundadas de La Espuela. En el Mesón Gastronómico habrá animación con el Grupo de Calle y Kasparov.

El domingo en el aspecto taurino, a partir de las 11 horas, habrá actividades taurinas infantiles como carretones de Bou per la Vila; a las 13 horas vaquillas de La Espuela, y por la tarde tras el ganado de Hermanos Bellés, sobre las 19 horas el segundo cerril de la Pascua Taurina alcorina con el toro de nombre Puntero, número 22, guarismo 1, el cual será embolado por la noche además de uno de la Espuela. Asimismo, concluirá también con animación musical el Mesón Gastronómico con el grupo local Lunáticos del Rock.