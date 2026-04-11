Nules se prepara para la intensidad de unos días cargados de tradición

Tradición. Ese es el concepto que describe lo que está ocurriendo y va a seguir pasando en Nules hasta el próximo lunes. Una sucesión de citas con un incuestionable arraigo en el municipio y que aunque tiene en la programación de Sant Vicent el grueso de la actividad prevista, cuenta con otra cita emblemática que no tiene relación, solo mantiene una coincidencia en el tiempo, por una cuestión de rigor histórico, la procesión de les Camareres.

Así lo reivindica el concejal de Tradiciones, Ramón Martínez, que incide en la necesidad de «dar a cada una de estas celebraciones la entidad que le corresponde». Esa coincidencia temporal hará que mañana, los vecinos de Nules y quienes se acerquen para conocer estas costumbres que forman parte de la identidad local, tengan en agenda dos citas relevantes.

Los vecinos disfrutan de la tradición en las calles y viven con intensidad Sant Vicent. / Mira

La entidad de les Camareres

Por una apertura, la siempre esperada apertura del dosel de Sant Vicent, un momento que genera expectativa para saber cuál ha sido en esta ocasión el diseño elegido por la Quinta del 99, la encargada de organizar la fiesta este año y en la que tampoco ha faltado un animado tardeo. Pero no es el único evento. Como es habitual, tras la misa vespertina, la Mare de Déu de la Soledat saldrá en procesión por el itinerario acostumbrado, acompañada por una comitiva especial, la que conforman Les Camareres, las mujeres que durante todo el año se encargan del mantenimiento de la capilla de la patrona y de todo lo que tiene que ver con la devoción que se le profesa en el municipio.

La Quinta del 99 ha cumplido con otras tradiciones propias de la festividad de Sant Vicent, una de ellas especialmente emotiva, porque se recordó a los quintos fallecidos, antes de proceder al ritual de colocar la corona de murta y las antorchas en el retablo dedicado al santo valenciano en la fachada de la iglesia parroquial que da a la plaza Mayor.

Preparativos del pasacalle

Mientras la del 99 y el resto de quintas disfrutan en sus propios locales de la parte más lúdica de la fiesta, el Ayuntamiento lo tiene todo listo para prestar apoyo logístico y de seguridad al pasacalle que tendrá lugar el lunes, y que es el eje central de la popular celebración.

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Ramón Martínez destaca, entre otras cuestiones, que habrá dos ambulancias. Una en la calle Santa Teresa, la más próxima la hoguera por el que pasan carros y caballos, «el punto más sensible» y otra que acompañará al desfile en todo su recorrido. Además, se instalarán más wc portátiles, para que «nadie tenga excusa» a la hora de no ensuciar las calles