La Pobla de Benifassà refuerza la seguridad en la CV-105 con las obras que financia la Diputación con 605.000 euros

La Pobla de Benifassà verá culminada en cuestión de semanas la mejora de la CV-105, un proyecto que la Diputación de Castellón financia con 605.000 euros y que ha permitido ampliar calzada, mejorar la seguridad y reforzar la seguridad del tráfico "con el consecuente beneficio para nuestros vecinos".

Así lo considera el alcalde, David Gil, quien ha reconocido que los beneficios también "serán de utilidad para los vecinos del Ballestar", la entidad menor que administra Víctor Gargallo y con la que comparte gestión y un paisaje exuberante. "La sinuosidad de la carretera y la ausencia de arcenes generaban peligros que con esta inversión vamos superando poco a poco".

Comunicación

El tramo en el que la Diputación ha desarrollado los trabajos se encuentra entre el punto kilométrico 5+885 y el 7+190 del término municipal de La Pobla de Benifassà. “Mejorar las comunicaciones no solo es positivo para nuestros vecinos, también para la capacidad de desarrollo de nuestros municipios, porque estos enlaces son vías de oportunidades y nosotros queremos seguir creciendo”.

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Es por ello que David Gil considera que "las molestias que estas obras hayan podido provocar serán beneficios de forma inmediata. Y eso es lo que importa". En este sentido, "estamos muy agradecidos a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, porque en estos años estamos dando muchas soluciones y emprendiendo nuevos proyectos gracias a la nueva sensibilidad con la que nos escuchan". "Cada problema se recibe con una solución y esa respuesta es de agradecer en pueblos pequeños como el nuestro, que tiene pocos recursos y por tanto una capacidad muy limitada a la hora de actuar".