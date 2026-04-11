Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Red de "semiesclavitud"Oasis para sacerdotesMuere en un encuentro sexualPlaza de enlaceAgenda del fin de semanaMejores colegiosEntrevista radiólogoLidl
instagramlinkedin

La Pobla de Benifassà refuerza la seguridad en la CV-105 con las obras que financia la Diputación con 605.000 euros

El objetivo de este proyecto, que se ejecuta desde el pasado año y que está próximo a su finalización, es ampliar la calzada y reducir riesgos entre el tráfico rodado

El alcalde de la Pobla de Benifassà, David Gil, y Víctor Gallardo, del Ballestar, en la zona de la ampliación de la calzada.

El alcalde de la Pobla de Benifassà, David Gil, y Víctor Gallardo, del Ballestar, en la zona de la ampliación de la calzada. / Mediterráneo

Concha Marcos

La Pobla de Benifassà

La Pobla de Benifassà verá culminada en cuestión de semanas la mejora de la CV-105, un proyecto que la Diputación de Castellón financia con 605.000 euros y que ha permitido ampliar calzada, mejorar la seguridad y reforzar la seguridad del tráfico "con el consecuente beneficio para nuestros vecinos".

Así lo considera el alcalde, David Gil, quien ha reconocido que los beneficios también "serán de utilidad para los vecinos del Ballestar", la entidad menor que administra Víctor Gargallo y con la que comparte gestión y un paisaje exuberante. "La sinuosidad de la carretera y la ausencia de arcenes generaban peligros que con esta inversión vamos superando poco a poco".

Comunicación

El tramo en el que la Diputación ha desarrollado los trabajos se encuentra entre el punto kilométrico 5+885 y el 7+190 del término municipal de La Pobla de Benifassà. “Mejorar las comunicaciones no solo es positivo para nuestros vecinos, también para la capacidad de desarrollo de nuestros municipios, porque estos enlaces son vías de oportunidades y nosotros queremos seguir creciendo”.

Noticias relacionadas

Es por ello que David Gil considera que "las molestias que estas obras hayan podido provocar serán beneficios de forma inmediata. Y eso es lo que importa". En este sentido, "estamos muy agradecidos a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, porque en estos años estamos dando muchas soluciones y emprendiendo nuevos proyectos gracias a la nueva sensibilidad con la que nos escuchan". "Cada problema se recibe con una solución y esa respuesta es de agradecer en pueblos pequeños como el nuestro, que tiene pocos recursos y por tanto una capacidad muy limitada a la hora de actuar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tiempo en Castellón: Adiós al calor con lluvias este fin de semana y aviso por una posible dana
  2. Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos
  3. San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
  4. Mirada de Castellón en la gira de Laura Pausini: El salto de una productora local
  5. Un incendio de madrugada en el Puerto de Castellón hace saltar las alarmas en el Grau
  6. Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
  7. Escala a Castelló recala en el Grau con una mayor proyección internacional
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el doble cargador de móvil de menos de 8 euros

La Policía Local de Burriana incoa diligencias por falsificación de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

La Policía Local de Burriana incoa diligencias por falsificación de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

La Pobla de Benifassà refuerza la seguridad en la CV-105 con las obras que financia la Diputación con 605.000 euros

La Pobla de Benifassà refuerza la seguridad en la CV-105 con las obras que financia la Diputación con 605.000 euros

El chupinazo y un tardeo protagonizan el arranque de la semana grande de Xilxes

Varias generaciones de quintos de Sant Vicent de Nules, unidos por la historia

Varias generaciones de quintos de Sant Vicent de Nules, unidos por la historia

Benicàssim activa la carrera para cubrir de sombra el recinto de festivales antes del verano

Benicàssim activa la carrera para cubrir de sombra el recinto de festivales antes del verano

L’Alcora arranca su Pascua Taurina con ‘bous al carrer’, gastronomía y música

L’Alcora arranca su Pascua Taurina con ‘bous al carrer’, gastronomía y música

Invierno demográfico en Castellón: 70 municipios pierden o estancan población desde hace dos décadas

Invierno demográfico en Castellón: 70 municipios pierden o estancan población desde hace dos décadas

La Vall inaugura su Fira con el regreso de la ministra Morant

La Vall inaugura su Fira con el regreso de la ministra Morant
Tracking Pixel Contents