La Policía Local de Burriana incoa diligencias por falsificación de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Burriana han incoado diligencias contra una vecina de la localidad por la presunta falsificación y uso de una tarjeta de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (PMR). Los hechos se produjeron, cuando un ciudadano, beneficiario legítimo de este tipo de tarjetas, requirió la presencia policial al observar que un vehículo estacionado en una plaza reservada no había respetado el límite temporal de estacionamiento, impidiéndole el uso del espacio.

Al personarse los agentes en el lugar y requerir a la titular del vehículo para su retirada, procedieron a examinar detenidamente el documento exhibido. Tras la inspección, los efectivos pudieron comprobar que la tarjeta era, en realidad, una digitalización de un documento original expedido por un municipio vecino a nombre de otra persona.

Las primeras averiguaciones confirmaron la falsedad del documento, así como el uso fraudulento que varios miembros de una misma familia realizaban del mismo. Este tipo de acciones supone un grave perjuicio para los legítimos beneficiarios, quienes cuentan con estas tarjetas no solo para acceder a plazas reservadas, sino también para obtener beneficios específicos de estacionamiento que facilitan su movilidad cotidiana.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes realizaron las diligencias pertinentes, trasladando el atestado al Puesto Principal de la Guardia Civil y al Juzgado de Guardia, al ser estas conductas constitutivas de un presunto delito de falsificación documental.

Especialización

El consistorio de Burriana, para continuar garantizando la prevención del fraude, ha puesto en valor la creación del Gedoc (Grupo de Gestión Documental) en el seno de la Policía Local. Esta nueva unidad está formada por un oficial y un agente, bajo la dirección de un inspector, todos ellos expertos en el peritaje de documentos. Su función principal es dar apoyo técnico al resto de unidades del Cuerpo en la verificación de documentos oficiales y relacionados con el tráfico.

El Gedoc realiza controles preventivos semanales con el objetivo de detectar conductores y vehículos con documentación irregular. Recientemente, efectivos de esta unidad ya detectaron un vehículo con matrícula extranjera que había sido sustraído en su país de origen y que circulaba con documentación falsa y modificaciones en el número de bastidor, hechos que se encuentran actualmente bajo investigación.

El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha destacado la determinación del Ayuntamiento de Burriana de "perseguir este tipo de fraudes que perjudican directamente a los titulares legítimos de las tarjetas de movilidad reducida, dificultando su vida cotidiana en un aspecto tan esencial como es la movilidad".

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Asimismo, el primer edil ha subrayado que "los ciudadanos deben comprender que la insolidaridad y la picaresca pueden conducir al delito y a tener que responder ante la Justicia. Con la puesta en marcha del Gedoc, Burriana vuelve a estar a la vanguardia para lograr una ciudad más segura y crear un entorno con más vigilancia y presencia policial, capaz de garantizar que se respeten los derechos de todos los vecinos".