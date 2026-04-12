La Campaneta, referente cultural de Onda con más de 40 actividades desde su apertura

El Ayuntamiento de Onda ha consolidado la factoría cultural La Campaneta como uno de los principales espacios de dinamización cultural, social y económica del municipio, tras acoger más de 40 actividades desde su puesta en marcha en 2024, que han reunido a vecinos, asociaciones, empresas e instituciones.

Desde su inauguración como nuevo epicentro cultural, fruto de la recuperación de una antigua fábrica cerámica emblemática, este espacio ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro polivalente al servicio de la ciudad, acogiendo desde conciertos y presentaciones hasta jornadas técnicas, encuentros empresariales y actividades vecinales.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha puesto en valor el impacto del proyecto: “La Campaneta es hoy un espacio vivo, abierto a todos, que demuestra cómo recuperar nuestro patrimonio puede transformar la vida cultural y social de Onda”. Asimismo, ha añadido: “Hemos conseguido que este espacio sea un referente cultural y un motor de actividad para asociaciones, empresas y colectivos locales”.

La Campaneta es uno de los principales espacios de dinamización cultural, social y económica del municipio. / Mediterráneo

Programación diversa y actividad constante

Durante 2024 y 2025, La Campaneta ha acogido una programación amplia y en crecimiento, consolidando una agenda estable durante todo el año. Entre los actos más destacados se encuentran encuentros europeos como las jornadas del programa Urbact, congresos profesionales y mesas técnicas como las organizadas por el Colegio de Arquitectos o el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

El espacio también ha sido escenario de eventos empresariales y de innovación como Focus Pyme Onda, jornadas de inteligencia empresarial, encuentros de la Red Impulso o actos corporativos de empresas como Peronda Group y Acrilatos, reforzando su papel como punto de conexión con el tejido productivo.

En el ámbito cultural, La Campaneta ha acogido conciertos y ciclos musicales de entidades locales como la UMSCO y la SAMVO, actuaciones de piano y formatos innovadores como los conciertos Candlelight, además de presentaciones literarias, exposiciones, conferencias y actividades escénicas como baile o acroyoga.

Asimismo, ha dado cabida a iniciativas sociales y vecinales como actos de barrios, encuentros asociativos, galas deportivas, campeonatos de ajedrez, ferias de artesanía cerámica o actividades educativas como escape rooms para escolares, ampliando su impacto a públicos de todas las edades.

Al servicio de asociaciones, empresas y vecinos

Uno de los elementos clave del éxito de La Campaneta es su vocación de servicio público. Desde su apertura, las instalaciones se han puesto a disposición de asociaciones vecinales, colectivos sociales y empresas, facilitando la organización de actos propios y fomentando la participación ciudadana .

De este modo, el espacio actúa como contenedor cultural y también como herramienta de cohesión social y dinamización del tejido local, al permitir que diferentes agentes de la ciudad encuentren un lugar adecuado para desarrollar sus iniciativas.

Reconocimiento europeo y modelo de regeneración

La proyección de La Campaneta trasciende el ámbito local. En 2024, el proyecto fue reconocido a nivel europeo como buena práctica Urbact, situando a Onda entre las ciudades referentes en regeneración urbana y reutilización del patrimonio.

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Este reconocimiento avala el modelo impulsado por el Ayuntamiento, basado en recuperar espacios históricos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, generando actividad, cohesión y nuevas oportunidades de desarrollo.