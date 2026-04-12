El Castillo de Onda se afianza como epicentro del ocio familiar
La fortaleza de las 300 Torres acoge varios talleres y el espectáculo ‘La princesa o no’
Onda ha vuelto a llenar de vida ayer el Castillo de las 300 Torres, con una jornada marcada por la cultura y el patrimonio, en la que vecinos y visitantes disfrutaron de una programación dedicada al teatro de títeres. La edila de Turismo, María Baila, destacó: «Seguimos llenando de vida nuestros espacios históricos con propuestas para disfrutar en familia y acercar nuestro patrimonio a todos los públicos, y para ello apostamos por una programación cultural accesible también en periodos como Pascua».
Desde primera hora del día, en un taller de sombras chinas, en el interior del museo, los más pequeños han descubierto esta tradición de forma participativa. Por la tarde, un taller de construcción de títeres de dedo ha dado paso al espectáculo final con la representación de La princesa o no, que ha reunido a decenas de asistentes y ha puesto el broche a una jornada para todos.
Oferta variada
Esta actividad se ha enmarcado en la programación especial de Pascua, que ha reforzado la oferta cultural y turística del municipio con iniciativas como las visitas teatralizadas por enclaves históricos o la apertura de espacios emblemáticos como el Castillo de las 300 Torres, la Torre de la Presó, el Museo del Taulell o el Molí de la Reixa.
La programación turística y cultural de Onda continúa más allá de la semana festiva, con nuevas propuestas pensadas para seguir dinamizando el municipio y atraer visitantes durante todo el año.
En esta línea, el Ayuntamiento de la localidad ya trabaja en las próximas citas del programa de visitas teatralizadas, que tendrá su siguiente fecha el 1 de mayo.
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