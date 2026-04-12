El III Sarao Fest de Burriana se consolida con un rotundo éxito de participación

Burriana ha cerrado con un balance excepcional la tercera edición de El Sarao Fest, consolidando este evento como una de las citas imprescindibles del calendario festivo de la provincia. Durante el viernes y sábado, el recinto del Puerto se convirtió en el epicentro de la rumba y el flamenco, atrayendo a miles de asistentes que disfrutaron de una programación musical de primer orden en un ambiente inmejorable a orillas de Mediterráneo.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Burriana en colaboración con United For Music, ha cumplido con creces su objetivo de dinamizar la zona marítima. Los comercios y establecimientos de restauración del Puerto y el Grao han registrado una gran actividad durante todo el fin de semana, favorecida por la gran afluencia de público que se desplazó para seguir las actuaciones de artistas como Calle Botica, El Colmao o Los Makis. Además, la logística diseñada por el consistorio de Burriana, con la habilitación de más de 4.000 metros de parking gratuito junto a la iglesia del Carmen, permitió un acceso fluido y cómodo para todos los visitantes.

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Miles de personas disfrutaron del mejor ambiente en el Puerto de Burriana. / Mediterráneo

Valoración

Al respecto, la concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del evento destacando que "estamos muy orgullosos de la acogida que ha tenido esta tercera edición, que demuestra que somos un referente en la organización de eventos que dan vida a nuestra ciudad". Boix ha añadido que "ver nuestro Puerto lleno de familias y jóvenes disfrutando de la música en directo es la mejor recompensa al trabajo realizado, y nos motiva para seguir apostando por eventos gratuitos y de calidad que benefician tanto a nuestros vecinos como al tejido económico local".