La lluvia desluce pero no apaga la fiesta en Sant Vicent de la Vall

Si bien es cierto que cualquier acto al aire libre, en cualquier época del año, se expone a verse afectado por las inclemencias meteorológicas, si es primavera, las posibilidades aumentan de manera exponencial. Es un riesgo que no tiene por qué aguar la fiesta, como suele decirse, y con esa filosofía, en la Vall d’Uixó han mantenido encendida la llama del entusiasmo festivo, con un plan B para su acto principal, la ofrenda a la Mare de Déu de l’Assumpció.

Más difícil ha sido la alternativa para la Fira, aunque los visitantes han aprovechado las treguas que han dado las intermitentes precipitaciones para dar los típicos paseos por las avenidas y calles del recinto.

La cita que no se ha visto afectada por el mal tiempo ha sido la primera de la jornada, un clásico de la programación, con el que la comisión y el Ayuntamiento distinguen a personalidades y entidades locales, tanto por su función social o por su labor profesional o artística: los premios Sant Vicent Ferrer Ciutat de la Vall d’Uixó 2026.

El premio extraordinario de este año se le ha concedido a Maria Luisa Rovira Gomar y Josep Antoni Casabó Bernad, por su dedicación a la puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico del municipio. Ella, hasta hace poco, fue la arqueóloga municipal.

Por la mañana, en el Teatro Municipal Carmen Tur, se entregaron los premios Sant Vicent Ciutat la Vall. / Fernando Nebot

Sobrados méritos

La distinción al mérito cultural ha sido para Octafonic, una empresa vallera que se dedica a la producción musical y audiovisual, además de a la creación artística y literaria. El galardón al compromiso cívico se le entregó al Grup Scout Espadà, que este año celebra su 55º aniversario y el del mérito deportivo a la Woman Trail, una carrera de montaña que suma varias ediciones en la que participan cientos de mujeres, con lo que se ha convertido en un referente dentro del calendario deportivo de la Comunitat Valenciana.

El premio a la innovación se lo ha llevado en esta ocasión el biotecnólogo José Antonio Daròs Arnau y el de Valler Arreu del Món, se le ha entregado a José Manuel Castelló García, un joven investigador posdoctoral en el Massachusetts General Hospital de Boston.

Ofrenda

La decisión de modificar la organización habitual de la ofrenda se ha tomado pronto. Desde la comisión se ha lanzado un comunicado por la mañana en el que se ha informado a la feligresía en general que se suspendía el típico desfile por las calles del entorno de la parroquia de la Asunción, para congregar a todos los participantes en la misma iglesia, donde si bien es cierto que el acto no ha sido tan vistoso, no le ha faltado ni un ápice de emotividad, en especial, en el momento en el que la reina, Anna Clavell, ha entregado su ramo de flores a la Virgen.

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Todo apunta la lluvia no estará presente el día grande de Sant Vicent.