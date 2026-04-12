La procesión de les Camareres de Nules se aplaza al próximo domingo

Aunque con dudas hasta última hora, finalmente, la asociación de Les Capelleres de la Mare de Déu de la Soledat ha decidido aplazar la celebración de la procesión de les Camareres. Una lluvia débil pero persistente durante toda la jornada, ha obligado a elegir la opción más segura, con el anuncio de que la emblemática cita no se suspende, solo se pospone una semana. Tendrá lugar el próximo domingo.

Acompañadas por la lluvia, las cinco Camareras de este año, Teresa Vicent Llanes, Claudia Gil Beneito, Gema Pascual Beltrán, María Valls Sánchez y Marta Montoliu Felip, sí que han podido asistir a la misa que se ha oficiado por la mañana, como es costumbre. Completarán su fiesta con un poco de retraso.

La apertura del dosel creó siempre crea gran expectación. / Mira

Quienes no han alterado sustancialmente sus planes han sido los quintos de Sant Vicent, que tenían una cita importante, la apertura del dosel, que ha podido realizarse porque el altar provisional se monta en los bajos del ayuntamiento, por lo que está a resguardo.

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Las previsiones para el lunes son muy distintas y de buena mañana, con toda probabilidad, comenzará a respirarse el ambiente propio de los días de fiesta grande. El pueblo se transformará para acoger el pasacalle de Sant Vicent, Fiesta de Interés Turístico Provincial.