Recuerdan en Montanejos a Guillem Agulló, asesinado hace 33 años por un activista neonazi

La localidad de Montanejos ha sido escenario este domingo de un homenaje a Guillem Agulló, quien fuera militante de organizaciones como los Maulets y que fue asesinado en el municipio castellonense por un activista neonazi vinculado a la organización de extrema derecha Komando Marchalenes IV Reich.

El acto, como de costumbre, ha estado organizado por Joves PV Comarques del Nord, colectivo juvenil de la formación Compromís, "en recuerdo del joven antifascista valencianao y como una muestra de compromiso con la memoria democrática y los valores de convivencia".

La cita ha reunido a jóvenes de varios municipios de las comarcas castellonenses que, como apuntan, "han participado en una jornada de recuerdo y de reflexión en torno a la lucha contra el odio, la violencia y cualquier expresión de fascismo". Y destacan "la importancia de mantener vida la memoria de Guillem Agulló como herramienta para construir una sociedad más justa y respetuosa con los derechos humanos".

Imagen de la corona de laurel y los claveles depositados en memoria de Guillem Agulló en Montanejos. / Mediterráneo

El acto de homenaje se produce días después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) haya integrado formalmente en su portal especializado, el Mapa del Terror, la ficha biográfica y las circunstancias del asesinato de Agulló. Una decisión con la que la entidad reconoce al joven de Burjassot como una víctima del terrorismo de extrema derecha. De hecho, la diputada de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha presentado recientemente una iniciativa para que "se reconozca a las víctimas de agresiones fascistas como víctimas del terrorismo".

Compromiso con la democracia

"Recordar a Guillem Agulló no es únicamente un ejercicio de memoria, sino que también es un compromiso activo con la democracia y con la lucha contra el fascismo, especialmente en un contexto en el que los discursos de odio vuelven a ganar espacio".

En el marco de esta iniciativa, la organización juvenil anuncia que presentará mociones en los ayuntamientos "con un conjunto de medidas antifascistas, orientadas a reforzar las políticas de prevención del odio, la defensa de la convivencia democrática y el compromiso institucional con los valores de libertad, igualdad y pluralismo".