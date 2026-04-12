Toros, música y gastronomía despiden la Pascua Taurina en l'Alcora

L’Alcora ha puesto el broche de oro a una Pascua Taurina que la lluvia no ha conseguido desmerecer. Así, por la mañana, en el recinto de cadafals de la plaza de San Roque, los pequeños han podido disfrutar de actividades taurinas infantiles, como los carretones de Bou per la Vila, cuya finalización ha dado paso a las vaquillas de La Espuela.

Con la llegada de la tarde y pese a la amenaza de precipitaciones, se ha llevado a cabo la exhibición de ganado del hierro Hermanos Bellés y, sobre las 19.00 h, ha tenido lugar la suelta del segundo cerril de la Jotera, de nombre Puntero, con el número 22 y guarismo 1.

Paralelamente, vecinos y visitantes han disfrutado del Mesón Gastronómico, ubicado en la plaza del Ayuntamiento, que además de ofrecer las mejores tapas también ha amenizado la jornada al público con animaciones musicales, como la de Lunáticos del Rock.

Actuación de Los Lunáticos del Rock. / R. D. A.

Jornada especial

Los alcorinos siguen de celebración y rinden homenaje a San Vicente, con la romería a la ermita del santo. Allí, tras la misa y el almuerzo, tendrá lugar la tradicional Mocadorà.

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Asimismo, como ya ha ocurrido en los últimos años, la fiesta se alargará con motivo de las celebraciones del barrio de La Sangre. Así, a partir de las 17.00 horas habrá Fira del Llibre, actividades infantiles, la actuación de Sara y Ángel, la entrega de la llave de las Fiestas de los barrios, la del Premio de la Mocadorà, la actuación de la Rondalla l’Alcalatén y un vino de honor.