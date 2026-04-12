Vinaròs recuerda a las víctimas del franquismo en un emotivo homenaje en su cementerio municipal

El Cementerio Municipal de Vinaròs ha acogido un acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en la fosa común de la localidad. La convocatoria, organizada por la Plataforma País Valencià Vinaròs, ha reunido a vecinos, familiares y representantes de distintos colectivos frente al monolito que señala el lugar donde reposan los restos.

El acto ha sido presentado por Nati Romeu y ha comenzado con la lectura de un texto del escritor Josep Piera, fallecido recientemente. Uno de los momentos más significativos ha sido la ofrenda floral, en la que se han depositado ramos y coronas al pie del monumento, como muestra de respeto y memoria.

En este gesto han participado diversas formaciones políticas y entidades, entre ellas Podemos, Compromís, PSOE y Esquerra Republicana de Vinaròs, así como la Asociación de Vecinos Migjorn. También han estado presentes el alcalde de Alcanar —localidad de origen de algunas de las víctimas— y representantes del Ayuntamiento de Ulldecona, además de familiares llegados desde municipios cercanos.

Contexto y memoria

El acto ha servido para recordar la dureza de la represión franquista en la zona. En este sentido, el historiador Narcís Tena Sales, de la Universidad de Valencia y natural de Sant Jordi, ofreció una intervención en la que ha contextualizado los hechos históricos.

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La fosa común del cementerio alberga los restos de 74 personas que fueron asesinadas o fallecieron en circunstancias trágicas entre el 16 de mayo de 1938 y el 6 de septiembre de 1941. Con este homenaje, Vinaròs ha vuelto a rendir tributo a su memoria y a reivindicar su dignidad.