L’Alcora se vuelca con Sant Vicent en una jornada multitudinaria marcada por la romería y la Mocadorà

L’Alcora celebra este lunes la fiesta de Sant Vicent con una jornada marcada por la tradición, la participación vecinal y algunos de sus actos más emblemáticos, como la romería y la entrañable Mocadorà.

La celebración ha comenzado por la mañana en la plaza de la iglesia con el traslado del Santo hasta el ermitorio, en una comitiva presidida por el clero, autoridades locales, Reina y Dama, la Colla Gegantera, acompañada de Dolçainers i Tabaleters, y la Agrupació Musical l’Alcalatén.

Gran ambiente en el entorno de la ermita. / R. D. A.

Tras la misa, el entorno natural de la ermita de Sant Vicent de l’Alcora ha acogido el tradicional almuerzo, del que disfrutaron cientos de familias, grupos de amigos y vecinos en general. La jornada matinal ha contado también con parque infantil, casetas de feriantes, la tradicional Mocadorà y un concierto de la banda de música.

Uno de los momentos más destacados ha sido precisamente la Mocadorà, una de las costumbres más entrañables de la festividad de San Vicente y que conmemora el día dels enamorats a l’Alcora.

Además, la Agrupació Musical l’Alcalatén ha ofrecido un pequeño concierto en la plazoleta del ermitorio, que ha reunido a numeroso público durante la mañana festiva.

A las 13.00 horas ha tenido lugar el regreso de la romería hasta la población. La Romería estuvo organizada por el Ayuntamiento y la Parroquia, con la colaboración de los Peregrinos por las Ermitas de l’Alcora para el traslado de la peaña del Santo.

Misa en la ermita. / R. D. A.

En los últimos años, la fiesta se alarga también por la tarde con las celebraciones del Barrio de La Sangre. A partir de las 17.00 horas se desarrollarán distintos actos, entre ellos la Fira del Llibre, actividades infantiles y la actuación de Sara y Ángel.

También se celebrará la entrega de la llave de las Fiestas de los barrios, en un acto en el que el barrio de San Jaime la entregó a los vecinos del Barrio La Sangre, con la animación de la Rondalla l’Alcalatén. Durante la tarde se entregará además el Premio de La Mocadorà a María Pilar Avilés, continuará la actuación de la Rondalla y la jornada concluirá con un vino de honor para los asistentes.

25 años de la recuperación de La Mocadorà en l’Alcora

La edición de este año tiene un significado especial, ya que se cumplen 25 años de la recuperación de la Mocadorà, una tradición impulsada por la Coordinadora de Asociaciones Culturales de l’Alcalatén y el Barrio de la Sangre, presididos por Enrique Salvador.

La alcorina Mª Pilar Avilés Cabedo es la ganadora del Concurso de la Mocadorà 2026, que alcanza también su 25ª edición. Según manifestó a Mediterráneo, en el diseño ganador ha querido destacar, en estilo clásico, el ermitorio de Sant Vicent de l’Alcora, escenario donde se recrea la tradición.

El diseño incluye también la figura de los gegants i cabuts de l’Alcora como homenaje a la Colla Gegantera de l’Alcora, que anima la Romería de esta festividad. En concreto, aparecen el gigante y la giganta más antiguos dentro de un corazón, simbolizando el San Valentín alcorino, además de cenefas inspiradas en los tradicionales platos de cerámica artística alcorina.

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La organización del concurso de La Mocadorà corre a cargo del Barrio de La Sangre, con Enrique Salvador al frente, y cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de l’Alcora y Caixa Rural de l’Alcora.