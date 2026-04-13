Una avería crítica en un pozo obliga a actuar de urgencia para garantizar el agua en siete pueblos de Castellón

Una avería crítica en el pozo de Meanes ha obligado al Consorcio Provincial de Aguas (dependiente de la Diputación) a intervenir de urgencia para garantizar el abastecimiento de agua en siete municipios de la provincia de Castellón.

La actuación, ejecutada por la vía de emergencia y con una inversión de 100.000 euros, busca evitar la interrupción de un servicio esencial en Atzeneta, Benafigos, Culla, la Torre d’en Besora, les Useres, Vall d’Alba y Vilar de Canes.

La incidencia detectada afectaba a una infraestructura clave del sistema de suministro y había situado la instalación en una situación crítica. Según ha explicado el diputado de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, el caudal de impulsión estaba disminuyendo de forma considerable debido a una posible fuga en la tubería, además de problemas en el cableado y en la propia bomba.

Esta combinación de fallos impedía garantizar con normalidad el suministro en los puntos de entrega que dependen exclusivamente de este punto de producción. En total, son siete los municipios afectados por una incidencia que, de no haberse atajado con rapidez, podía comprometer el abastecimiento de agua potable.

Emergencia técnica y sanitaria

El informe técnico elaborado sobre la instalación considera que la avería en la tubería de impulsión y en los equipos de bombeo del pozo de Meanes constituye una situación de emergencia técnica y sanitaria. La imposibilidad de asegurar el caudal mínimo vital supone, según ese documento, un riesgo inminente para la salud de las poblaciones abastecidas por este sector.

Por ello, el Consorcio Provincial ha optado por actuar de forma inmediata para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y evitar que la avería derivara en problemas mayores. La intervención se centra en reparar la tubería de impulsión y los equipos de bombeo, con el objetivo de recuperar cuanto antes el funcionamiento normal de la instalación.

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“Desde el gobierno provincial es máximo nuestro compromiso con las necesidades y las situaciones sobrevenidas de todos los municipios para poder garantizar un servicio tan básico y vital como es el agua”, ha señalado Iván Sánchez, quien ha insistido además en que asegurar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia, especialmente en los municipios más pequeños y con menos recursos, seguirá siendo “una prioridad absoluta” para la Diputación.