Burriana agota todas las citas para renovar el DNI y el pasaporte sin salir del municipio

Burriana sigue acercando la administración a la ciudadanía y facilitando los trámites burocráticos a sus vecinos. Durante la mañana de este lunes, el Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional se ha desplazado de nuevo hasta la Plaza Mayor, donde ha completado la totalidad de las citas disponibles.

Este servicio permite a los residentes renovar el DNI y el pasaporte en Burriana sin tener que salir del municipio. Además, utiliza tecnología de última generación que garantiza un proceso ágil, con una expedición media de apenas diez minutos por usuario.

Gracias a esta iniciativa, coordinada entre el Ayuntamiento de Burriana y la Policía Nacional, los ciudadanos evitan desplazamientos a otras localidades como Castellón o Vila-real para realizar estas gestiones.

La gran demanda y la buena acogida del dispositivo desde su incorporación durante la presente legislatura han llevado al consistorio a programar nuevas jornadas de atención para los días 18 de mayo y 22 de junio.

Las personas interesadas en utilizar este servicio en próximas fechas deberán contactar previamente con el Ayuntamiento de Burriana para inscribirse y recibir información sobre los requisitos necesarios.

La concejal de Participación y Atención al Ciudadano, Isabel Monfort, ha destacado que “colgar el cartel de completo con todas las citas disponibles llenas confirma que la recuperación de este servicio era una necesidad para nuestros vecinos”.

La edil ha añadido que “nuestro objetivo es seguir apostando por una administración útil y de proximidad que ahorre tiempo y desplazamientos, demostrando que con voluntad política podemos ofrecer soluciones eficaces a la ciudadanía de Burriana”