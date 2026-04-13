Costur se queda sin la XXV Mostra Cultural de l’Alcalatén: los motivos

El alcalde de Costur, Gerardo Nebot, ha trasladado a la ciudadanía que la Asociación Cultural La Fontanella ha decidido suspender la XXV edición de la Mostra Cultural de l’Alcalatén, que este año estaba previsto celebrar en el municipio.

Según ha manifestado el primer edil, el equipo de gobierno muestra su “decepción y descontento” ante esta decisión, especialmente por la relevancia cultural, social y económica que este evento supone para Costur y para toda la comarca de l’Alcalatén. Asimismo, ha señalado que, aunque respetan la decisión adoptada por la asociación, no la comparten.

Nebot asegura que, desde el primer momento, el equipo de gobierno comenzó a trabajar en la elaboración de unos presupuestos ajustados y adaptados a la realidad actual, pensados para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas y para paliar los efectos de los incrementos, déficits y ajustes sufridos durante los dos últimos años. Sin embargo, señala que, ante la negativa de los dos partidos de la oposición que ostentan la mayoría, los presupuestos para la anualidad 2026 no fueron aprobados.

El alcalde subraya además que esas cuentas contemplaban una partida específica destinada a sufragar los gastos de este evento, muy esperado en el municipio.

Desde el equipo de gobierno recalcan que no han sido partícipes de la decisión de suspender la muestra. Según explican, tal y como se les trasladó en la última reunión, su participación se limitaba a tener voz, pero no voto, al ser considerados únicamente como principales patrocinadores del evento. Aun así, aseguran que presentaron varias alternativas con el objetivo de garantizar su celebración.

Dinamización de la actividad local

En esa última reunión, añade Nebot, el Ayuntamiento se comprometió a volver a presentar los presupuestos, al considerar que era la vía más rápida y eficaz para desbloquear la situación, incluyendo nuevamente la partida destinada a financiar esta muestra cultural. Del mismo modo, también se plantearon otras alternativas incluso en el caso de mantenerse la negativa de los partidos de la oposición.

Como remarca el alcalde, la celebración de esta muestra, cuya 25 edición debía celebrarse el 6 de junio en Costur, representaba una oportunidad única para poner en valor las tradiciones, dinamizar la actividad local y reforzar el sentimiento de comunidad. Por ello, lamenta profundamente que no pueda llevarse a cabo en las condiciones previstas.

Desde el Ayuntamiento de Costur reiteran su compromiso con la promoción cultural y aseguran que seguirán trabajando para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo y bienestar del municipio, al tiempo que agradecen la comprensión de los vecinos y vecinas.

Nebot también manifiesta que lo que no podía hacer el equipo de gobierno era recurrir a una modificación de créditos retirando partidas presupuestarias municipales esenciales para garantizar los servicios y asumir los incrementos salariales, entre otros aspectos fundamentales. Por ello, explica, se presentaron unos presupuestos que pasaban de 489.500 a 529.703 euros, con el objetivo de hacer frente a todas esas necesidades.

A juicio del alcalde, con la negativa de la oposición, Costur sufre y seguirá sufriendo este tipo de bloqueos.

La Mostra Cultural de l’Alcalatén, organizada cada año por una localidad de la comarca, debía celebrarse este 2026, concretamente el 6 de junio, en Costur, coincidiendo además con su 25 aniversario. Sin embargo, la situación política municipal lo ha impedido, después de que los presupuestos del PSOE fueran rechazados por PP y Treballem x Costur.

Así, será l’Alcora, que debía acoger la 26 edición, la que albergará finalmente en 2027 la 25ª edición, coincidiendo con el 300 aniversario de la Real Fábrica.