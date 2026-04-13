Día grande de las celebraciones
Las fiestas patronales de la Vall d'Uixó alcanzan su ecuador con el día solemne de Sant Vicent Ferrer
Con la procesión como eje de la programación, la Fira vive su mejor jornada con una asistencia masiva
Como es costumbre, el día grande de las fiestas patronales de Sant Vicent, en la Vall d'Uixó, llega con el ecuador de su programación. Un lunes en el que aunque el eje central son los actos religiosos, con la multitudinaria procesión como emblema, la Fira cobra especial protagonismo, con calles a rebosar de gente, esta vez sí, acompañadas por el buen tiempo.
Después de un domingo deslucido por la lluvia, parecía que la fiesta quería resarcirse con la mejor cara de la primavera, lo que ha animado a la gente a salir a la calle y cumplir con la costumbre de recorrer el amplio recinto ferial desde media mañana, aunque la presencia de público se ha multiplicado por la tarde, con el anuncio de que el evento llegaba a su fin.
De las dos convocatorias religiosas del día, la primera se ha celebrado por la mañana, con una participativa misa en la placeta de Sant Vicent, frente a la ermita, aunque pocos son los que no confiesan que la que tiene una connotación emotiva mayor es la procesión, y su costumbre de contar con la asistencia de familias completas, por tradición.
Con la reina Anna Clavell cerrando la comitiva, pocos metros antes del anda que varios miembros de la comisión portan a hombras la imagen del patrón, al ritmo que marca la banda del Ateneu Musical Schola Cantorum, todo son ritos que se repiten año tras año, en los que siempre hay ausencias que se echan en falta e incorporaciones con nuevas generaciones de valleros y valleras que toman el relevo garantizando la pervivencia de estos momentos.
Miércoles y sábado, jornadas taurinas
Un día intenso que marca un punto y seguido en el programa, al que le queda mucho por ofrecer hasta el próximo domingo, cuando la fiesta llegará oficialmente a su fin. El miércoles y el sábado los toros volverán a las calles, con ocho exhibiciones pendientes en total y faltará por celebrar el empedrao popular, entre otras propuestas.
Para la alcaldesa, Tania Baños, lo que se ha vivido hasta el momento es una demostración de la relevancia que tienen las fiestas para la ciudad. «No son hechos aislados ni anecdóticos, nuestras fiestas patronales son un reclamo, animan a la gente a salir a la calle y a compartir, pero también atraen a personas venidas de otros muncipios, con todo lo que esa movilidad supone desde un punto de vista social y económico».
Por esa razón, incide en que «hay que agradecerle a la comisión de fiestas el esfuerzo que hace por sacar adelante todos esos actos, en especial eventos como la feria, que requieran de tanto trabajo y tienen un impacto tan significativo».
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