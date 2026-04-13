La gestión del centro de mayores de Benicàssim encara su adjudicación con un contrato de 5,6 millones

La puesta en marcha del centro de mayores de Benicàssim entra por fin en su fase decisiva con el cierre, a última hora de este lunes 13 de abril, del plazo para que las empresas presenten sus ofertas para gestionar el complejo. El procedimiento encara así su recta final con un contrato que asciende a 5.592.557 euros para tres años, lo que sitúa el coste anual en 1,8 millones, lo que supone un incremento del 28% respecto a la primera licitación fallida, en la que se estimó en 1,4 millones anuales la inversión en la gestión del servicio. Una cifra final a la que se llega después de rectificarse los pliegos a causa de errores en los costes previstos de personal y la adaptación al nuevo convenio colectivo.

La licitación, en marcha desde hace semanas, llega ahora a un punto clave tras un recorrido marcado por ajustes técnicos y retrasos administrativos que han ido posponiendo la apertura del servicio. Una vez finalizado el plazo, el siguiente paso será la apertura de sobres con las propuestas presentadas por las empresas interesadas y su posterior evaluación.

El contrato contempla la gestión integral del Centro de Día y del Centro de Envejecimiento Activo (CEA), lo que implica organizar el funcionamiento diario del servicio, el personal, las actividades y el mantenimiento del edificio municipal donde se ubica.

Cuenta atrás para desbloquear el centro

Si el proceso avanza sin recursos ni incidencias, el Ayuntamiento podrá adjudicar el servicio en las próximas semanas y dar paso a la firma del contrato, requisito imprescindible para que el centro pueda empezar a funcionar.

El servicio está diseñado para atender hasta 80 plazas en el centro de día y alrededor de 200 usuarios en el CEA, con atención diurna de lunes a viernes y programas orientados tanto a personas con dependencia como a mayores que buscan actividades de envejecimiento activo.

El centro de día iniciará su actividad con 50 plazas, de las que 40 estarán financiadas por la Generalitat y 10 por el Ayuntamiento, aunque el complejo está dimensionado para alcanzar las 80. En cuanto a las prestaciones, los pliegos recogen servicios de restauración, higiene personal, terapia ocupacional, rehabilitación, atención social, apoyo psicológico, atención médica y de enfermería, orientación a familias, animación sociocultural y transporte adaptado gratuito para las personas usuarias que lo necesiten.

Los pliegos establecen además que la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo para poner en marcha el servicio una vez formalizado el contrato, lo que permitiría iniciar la actividad en un margen relativamente corto si no se producen nuevos retrasos.

El Ayuntamiento ya había reservado en el presupuesto ordinario de 2026 una partida de 700.000 euros para poner en marcha el servicio, calculada entonces para cubrir aproximadamente medio año de actividad con la previsión de que el centro pudiera abrir en julio. Sin embargo, el nuevo contrato, que ronda los 5,6 millones de euros, eleva también la referencia anual del coste (1,8 millones), por lo que esa cantidad inicial queda ahora más ajustada y podría obligar a reforzar la dotación municipal en función de la fecha definitiva de adjudicación y entrada en funcionamiento.

Un proyecto marcado por los retrasos

La recta final de la licitación llega tras un largo recorrido para este equipamiento. Las obras comenzaron en el 2011 con una inversión de 3,6 millones de euros de la Generalitat, se prolongaron durante cerca de una década con distintas incidencias y no finalizaron hasta después del verano de 2020. El edificio fue recepcionado en 2021, pero en 2026 sigue sin haber entrado en funcionamiento.

El primer intento de licitación, con un presupuesto de 4,3 millones de euros, tuvo que paralizarse tras detectarse errores en el estudio económico, lo que obligó a rehacer los pliegos y retrasó de nuevo el calendario.

Ahora, con el proceso en su tramo final, la apertura de sobres y la adjudicación del contrato marcarán si el centro logra por fin superar los obstáculos administrativos y abrir sus puertas tras años de espera.