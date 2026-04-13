Onda supera los 5.000 visitantes en Pascua y afianza su tirón turístico

El Ayuntamiento de Onda ha hecho balance de la actividad turística durante los días festivos de Semana Santa y Pascua, con una cifra estimada de más de 5.000 visitantes entre el inicio de la programación y el cierre de las celebraciones, según datos recogidos por la red de recursos turísticos municipales. Estas cifras consolidan a la ciudad como uno de los destinos de interior más atractivos de la provincia durante estas fechas.

La ocupación ha sido elevada en los principales enclaves turísticos, especialmente en espacios patrimoniales como el castillo de las 300 Torres o el centro histórico, así como en los distintos escenarios donde se ha desarrollado la programación pascuera.

El perfil del visitante mantiene la tendencia de años anteriores, con un predominio del turismo nacional, principalmente de la Comunitat Valenciana. La concejala de Turismo, María Baila, ha valorado muy positivamente estos datos: “Onda se ha convertido en una ciudad pensada para la infancia, donde las familias pueden disfrutar de experiencias completas de cultura, ocio, patrimonio y naturaleza”. “Seguimos trabajando para ofrecer una programación de calidad que nos posicione como destino turístico de referencia durante todo el año”, ha añadido.

Sistemas de audioguías

En paralelo, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de la experiencia turística y ha implementado un sistema de audioguías accesible en los principales recursos patrimoniales de la ciudad.

A través de la instalación de códigos QR en distintos enclaves turísticos, los visitantes pueden escanearlos fácilmente desde sus dispositivos móviles y acceder a contenidos en varios idiomas, disponibles las 24 horas del día. Este sistema permite conocer la historia, el valor cultural y las curiosidades de cada espacio de forma autónoma.

Con esta iniciativa, Onda refuerza su apuesta por la innovación aplicada al turismo y por ofrecer herramientas que enriquecen la visita, haciendo más accesible, dinámica y completa la experiencia de quienes recorren la ciudad.

Ocio familiar

Uno de los grandes pilares de la programación ha sido la apuesta por el ocio familiar, que ha situado a Onda como un destino especialmente atractivo para viajar con niños durante las vacaciones. En este sentido, la ‘Peque Pasqua’ se ha consolidado como el principal punto de encuentro para familias, llenando enclaves como el Ermitorio del Salvador o el Parque de la Cerámica con talleres, juegos tradicionales, actividades deportivas y propuestas educativas al aire libre.

A esta oferta se ha sumado el éxito de iniciativas culturales como ‘Títeres en el Castillo’, que ha llenado la fortaleza con talleres participativos y un espectáculo dirigido al público infantil, acercando el patrimonio de forma didáctica y divertida.

Pascua Taurina y Sonora

La programación festiva ha sido otro de los grandes atractivos de la Pascua ondense, con eventos que han llenado de ambiente diferentes puntos del municipio. La Pascua Taurina, junto al Concurso de Ganaderías, ha congregado a miles de aficionados en la Plaza de Toros, reafirmándose como una de las citas más arraigadas y multitudinarias del calendario local.

Asimismo, Pascua Sonora ha llevado la música en directo a espacios como la carpa de fiestas y el Raval, con conciertos y sesiones DJ que han atraído a público joven y adulto, generando un ambiente festivo durante varios días. A ello se han sumado los tradicionales bailes en el CIM Montí, las visitas culturales y las actividades religiosas, configurando una programación transversal que ha dinamizado la ciudad y reforzado su atractivo turístico.