Vecinos de Vinaròs denuncian una situación insostenible por insalubridad y falta de actuación municipal

El vecindario de la calle Papa Adrià VI de Vinaròs, ubicada en paralelo a la calle Benet XIII en la zona de la carretera nacional 232, ha alzado la voz ante lo que consideran una situación insostenible derivada de la inacción del Ayuntamiento. Según explican, desde 2024 vienen denunciando diversas actuaciones de un vecino que están generando conflictos de convivencia y problemas de salubridad.

Entre las principales quejas, los residentes aseguran que se están llevando a cabo obras presuntamente ilegales en una propiedad privada. Además, denuncian que estas intervenciones les impiden acceder a sus propias parcelas para realizar trabajos, a pesar de contar con los permisos correspondientes.

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera es el vertido de aguas residuales directamente a la vía pública. Según el vecindario, esta situación se estaría produciendo después de que el Ayuntamiento denegara el permiso para conectar la vivienda a la red de alcantarillado, al encontrarse el terreno dentro de un Programa de Actuación Integrada (PAI) pendiente de ejecución.

Imagen de uno de los documentos que acredita el vertido de aguas residuales. / Flores

Cortes de vías y accesos

Por otro lado, los afectados denuncian el corte de un tramo de la calle, que aseguran es de titularidad pública, por parte del mismo vecino. Según relatan, se han instalado obstáculos como vallas metálicas fijadas al suelo e incluso somieres de madera, impidiendo el paso tanto de peatones como de vehículos. Alertan de que esta situación afecta especialmente a estudiantes que utilizan esta vía como alternativa a la calle Benet XIII, que carece de aceras, así como a servicios de emergencia como ambulancias o bomberos.

El conflicto también se extiende a otros accesos de la zona, como el camino que conduce al pozo comunitario, que, según denuncian, ha sido bloqueado con elementos similares e incluso con una puerta metálica.

Cámaras, excrementos y cero soluciones

Los vecinos también han mostrado su malestar por la instalación de cámaras de vigilancia orientadas hacia la calle, lo que consideran una vulneración de su privacidad, así como por la presencia de un perro suelto que ladra constantemente y que, aseguran, se ha escapado en varias ocasiones. También alertan de la presencia de excrementos en la vía pública, una situación que, con el aumento de las temperaturas, agrava los problemas de salubridad.

Esta problemática fue trasladada al pleno municipal del mes de enero por el grupo Compromís Vinaròs, que solicitó una actuación urgente tras las múltiples instancias registradas por los vecinos entre 2024 y 2025, así como una recogida de firmas. Sin embargo, los afectados aseguran que la situación no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado.

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Ante este escenario, los vecinos reclaman una intervención inmediata del Ayuntamiento, para poner fin a unas circunstancias que, según afirman, están deteriorando gravemente la convivencia y la calidad de vida en el barrio.