Cosmología, IA y energía nuclear en una Semana de la Ciencia de alto nivel en Benicarló: toda la programación

Benicarló se prepara para vivir la 14ª edición de su Semana de la Ciencia, una cita ya plenamente consolidada que, año tras año, refuerza su papel como referente en la divulgación científica. El acontecimiento, organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Asociación Benicarlanda de Amigos de la Ciencia y la Salud (Abacs), volverá a reunir a investigadores de prestigio y acercará la ciencia a toda la ciudadanía con una propuesta que combina rigor, innovación y participación.

El alcalde, Juanma Cerdá, ha destacado que la Semana de la Ciencia «nos ha situado en el mapa científico de todo el país», remarcando que «con catorce ediciones podemos decir que estamos más que consolidados». Cerdá ha subrayado también la evolución constante de la iniciativa, «superándose tanto en calidad como en participación», y ha puesto en valor «el talento que tenemos en Benicarló», con la presencia este año de los científicos locales Mariona Giner y Miguel Cornelles.

Presentación de la Semana de la Ciencia de Benicarló. / Mediterráneo

El alcalde ha querido agradecer especialmente la implicación del presidente de Abacs, Ángel Alberich, a quien ha definido como «un verdadero embajador de Benicarló a nivel mundial», y el apoyo de las empresas colaboradoras IFF y Caixa Benicarló.

Por su parte, el técnico de Cultura, Rafa Sánchez, ha avanzado que la Semana de la Ciencia contará con «ocho científicos de primer nivel, entre ellos dos benicarlandos», y ha destacado el crecimiento constante de la iniciativa. «Cuando parecía que ya habíamos tocado techo, decidimos dar un paso más». En este sentido, Sánchez ha señalado la consolidación de la Feria del Conocimiento, que este año «volverá con más centros y mayor envergadura, incluso con participación de centros educativos de fuera de Benicarló».

Finalmente, el presidente de Abacs, Ángel Alberich, ha remarcado el carácter «diverso y completo» de la programación y ha hecho hincapié en el objetivo de «inspirar y motivar a los más jóvenes» y de acercar la ciencia a todos los públicos, desde los escolares hasta el público adulto. «Gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación podemos conseguir un mundo mejor y podemos mejorar la vida y el entorno en que vivimos».

Todas las actividades

La Semana de la Ciencia se iniciará el lunes 11 de mayo en la Biblioteca Manel Garcia Grau con la actividad 'Ciencia en la Biblioteca', dirigida al alumnado de quinto de Primaria, que incluirá el taller El ágora de Hipatia.

El martes 12 tendrá lugar uno de los platos fuertes: la segunda edición de la Feria del Conocimiento, en la plaza de la Constitución y el paseo de Ferreres Bretó, con la participación de centros educativos que expondrán sus proyectos científicos.

El miércoles 13 destaca la participación de la joven científica benicarlanda Mariona Giner Mascarell en unas charlas para alumnado de educación secundaria sobre los agujeros negros del universo. Mariona Giner está desarrollando su actividad académica en los Estados Unidos como investigadora en cosmología computacional y alumna del doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Richmond.

Por la tarde, se celebrará la mesa redonda '¿Por qué no miramos las plantas? La visión botánica de Ferran Royo Pla', con Emilio Laguna, Juan Antonio Muyas y Álvaro Arasa, moderados por Sergio Ripoll.

El jueves 14 continuarán las actividades escolares con una nueva charla de Mariona Giner, esta vez para alumnos de primaria, con el título 'Un viaje por el universo'.

Por la tarde, Caixa Benicarló acogerá la conferencia del científico benicarlando Miguel Cornelles, centrada en la física de los sistemas complejos. Miguel Cornelles es ingeniero de telecomunicaciones y científico titular del CSIC que investiga la frontera entre la fotónica, los sistemas complejos y también la inteligencia artificial.

El viernes 15 será el turno del historiador Juan Pimentel, que ofrecerá la charla 'Tesoros y fantasmas de la ciencia española'.

El sábado 16 incluirá la entrega de diplomas del concurso de fotografía de Abacs y la conferencia de Valery Naranjo sobre inteligencia artificial. A las 19.30 horas, Alfredo García, conocido como 'operador nuclear', hablará sobre el futuro de la energía nuclear.

Finalmente, el domingo 17, la plaza de San Bartomeu acogerá la actividad familiar 'El Circo de los Sentidos', una propuesta inmersiva para todos los públicos que pondrá el punto final a la Semana de la Ciencia.

Pincha en este enlace para consultar toda la programación al completo de la Semana de la Ciencia de Benicarló.