Benicàssim ya busca a las nuevas caras de sus fiestas

Benicàssim se prepara para vivir uno de sus momentos más especiales y ya ha abierto la convocatoria para elegir a quienes serán las nuevas caras de sus fiestas. Desde el 15 hasta el 30 de abril, el Ayuntamiento abre el plazo para que niños, niñas y jóvenes del municipio opten a convertirse en representantes de las fiestas patronales 2026/2027.

Las actuales representantes, Marta Mas Dinten y Ariadna Galán Zorrilla, junto a sus cortes, pasarán el testigo a una nueva generación de festeras y festeros que serán protagonistas en septiembre, durante las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, y también en enero de 2027, en las celebraciones de San Antonio Abad y Santa Águeda.

La corte infantil estará formada por niños y niñas nacidos en 2016, mientras que la corte juvenil reunirá a jóvenes nacidos en 2006, 2007 y 2008. Además de vivir una experiencia única, quienes sean elegidos “representarán a Benicàssim en numerosos actos tradicionales de la provincia, convirtiéndose en embajadores de la esencia y el espíritu del municipio”, ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

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“Es una oportunidad única para formar parte de la historia festiva de Benicàssim y vivir las fiestas desde dentro”, ha añadido la concejal de Fiestas, Elena Llobell. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma sencilla a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en el Servicio de Información Ciudadana (SIC), de lunes a viernes, de 08.00 a 17.00 horas, hasta el 30 de abril.