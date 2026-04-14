Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Furor eclipse CastellónDesaparecida en CastellónObras Ciudad Deportiva VillarrealTurismo en primaveraCastelló calidad de vidaAviso BBVAAvance jubilaciónPrime Video Ultra
instagramlinkedin

Representantes para las próximas celebraciones

Benicàssim ya busca a las nuevas caras de sus fiestas

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 15 al 30 de abril para niños, niñas y jóvenes del municipio

Foto de la actual corte de honor de las fiestas en Benicàssim.

Foto de la actual corte de honor de las fiestas en Benicàssim. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benicàssim

Benicàssim se prepara para vivir uno de sus momentos más especiales y ya ha abierto la convocatoria para elegir a quienes serán las nuevas caras de sus fiestas. Desde el 15 hasta el 30 de abril, el Ayuntamiento abre el plazo para que niños, niñas y jóvenes del municipio opten a convertirse en representantes de las fiestas patronales 2026/2027.

Las actuales representantes, Marta Mas Dinten y Ariadna Galán Zorrilla, junto a sus cortes, pasarán el testigo a una nueva generación de festeras y festeros que serán protagonistas en septiembre, durante las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, y también en enero de 2027, en las celebraciones de San Antonio Abad y Santa Águeda.

La corte infantil estará formada por niños y niñas nacidos en 2016, mientras que la corte juvenil reunirá a jóvenes nacidos en 2006, 2007 y 2008. Además de vivir una experiencia única, quienes sean elegidos “representarán a Benicàssim en numerosos actos tradicionales de la provincia, convirtiéndose en embajadores de la esencia y el espíritu del municipio”, ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

Noticias relacionadas

“Es una oportunidad única para formar parte de la historia festiva de Benicàssim y vivir las fiestas desde dentro”, ha añadido la concejal de Fiestas, Elena Llobell. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma sencilla a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en el Servicio de Información Ciudadana (SIC), de lunes a viernes, de 08.00 a 17.00 horas, hasta el 30 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents