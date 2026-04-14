Benicàssim desplegará un centenar de señales inteligentes para guiar al turista con tecnología interactiva

Benicàssim da un paso más en su estrategia como destino turístico inteligente con la puesta en marcha de un sistema de señalización avanzada que transformará la forma en la que visitantes y residentes se orientan por el municipio.

El proyecto contempla la instalación de cerca de un centenar de elementos distribuidos por todo el término municipal, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, facilitar los recorridos a pie y ofrecer una experiencia más completa y personalizada.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y cuenta con una inversión cercana a los 100.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU.

Experiencia más inmersiva y personalizada

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que “esta actuación permitirá mejorar la accesibilidad, orientar de forma más eficiente a los visitantes y ofrecer una experiencia turística más inmersiva y personalizada, gracias a la combinación de señalización física y herramientas digitales adaptadas a las necesidades de cada usuario”.

La nueva señalética incorporará tecnología inteligente y puntos de información interactivos que permitirán al usuario acceder a contenidos a través de dispositivos móviles, lo que abre la puerta a una visita más dinámica y adaptada a cada perfil.

En esta línea, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha subrayado que el sistema contribuirá a “poner en valor los recursos patrimoniales, culturales, naturales y deportivos de Benicàssim”, además de integrar la oferta privada de hostelería, alojamientos y servicios para facilitar la planificación de la estancia.

El proyecto incluye la instalación de 27 conjuntos direccionales de señalización peatonal completamente nuevos, cuatro tótems informativos —tres de ellos de nueva creación— y la renovación de once atriles en la ruta de las villas, a los que se suman tres nuevos puntos interpretativos en otros enclaves del municipio.

Asimismo, colocarán 18 placas identificativas en edificios públicos, 27 paneles de información turística —cinco de sustitución— y renovarán ocho paneles de madera, en una actuación que busca homogeneizar y modernizar todo el sistema de señalización urbana.

Destino inteligente

El nuevo sistema no solo tendrá una función orientativa, sino que permitirá conectar al visitante con una plataforma digital accesible desde la web y dispositivos móviles, facilitando itinerarios, contenidos y servicios en tiempo real.

Esta actuación se integra en el proyecto global Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año, dotado con una financiación total de más de dos millones de euros.