Càlig reparte 425 raciones de Olleta calijona

Càlig disfrutó ayer, lunes, de una buena comida de hermandad con una nueva edición de la Olleta Calijona, que una vez más fue posible gracias al trabajo de las Amas de Casa, voluntarios y voluntarias, que durante toda la mañana trabajaron para cocinar el tradicional plato.

Los aromas de las pencas, morcillas, cordero, alubias y arroz invadieron el Centro de Cultura con el reparto de 425 raciones, en una comida que se alargó hasta la tarde-noche con la animación de un grupo musical.

La comida se alargó hasta la tarde-noche con la animación de un grupo musical. / MEDITERRÁNEO

Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals

La Olleta calijona sirvió como preámbulo para celebrar este fin de semana la XIII Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals, que contará con una programación cargada de actividades para toda la familia, puestos de productos de proximidad y, sobre todo, hornos que ofrecerán una buena muestra de los dulces calijones, con la farinosa como principal protagonista.

La alcaldesa, Ernestina Borràs, agradeció la colaboración de todas las personas que un año más harán posible la celebración de la Feria, e invitaba a todos los vecinos y vecinas de la comarca a acercarse a Càlig los días 18 y 19 de abril para disfrutar de la Fira, en un fin de semana especial para toda la familia.