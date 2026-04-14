El Millars refuerza el refugio de un ave vulnerable tras lograr criar decenas de pollos

El Millars refuerza este año su papel como refugio para una especie de ave vulnerable después del éxito registrado en la pasada temporada de reproducción, cuando en la desembocadura se logró la cría de decenas de pollos.

La brigada de mantenimiento del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Millars y el Grupo de Estudio de Rapaces-Ecologistas en Acción (GER-EA) han completado la instalación de las tres plataformas previstas para favorecer la nidificación de los charranes comunes, conocidos popularmente como mongetes.

La actuación da continuidad a un proyecto impulsado el año pasado a propuesta del GER-EA, que planteó al Consorcio la puesta en marcha de medidas específicas para potenciar la reproducción de esta especie, catalogada como vulnerable. Los resultados de aquella primera experiencia fueron muy positivos: se consiguió formar una colonia de unas 20 parejas y sacar adelante alrededor de 35 pollos, un balance que confirmó la eficacia de las acciones adoptadas.

Trabajos de instalación de las dos plataformas. / Mediterráneo

Ubicadas en una zona estratégica

Tras esos buenos resultados, los promotores han optado por ampliar el dispositivo con la colocación de dos nuevas plataformas, que se suman a la ya instalada anteriormente. Las estructuras se han situado en una zona estratégica, en medio de la desembocadura, con el objetivo de ofrecer a las aves un entorno de cría más seguro, aislado de amenazas externas y más favorable para la nidificación.

La intervención se llevó a cabo la semana pasada para que, a su llegada, los ejemplares encontraran ya las plataformas integradas en el entorno. De hecho, a principios de esta misma semana los charranes ya han sido avistados por primera vez esta temporada en la zona.

La presencia humana, un riesgo

Uno de los principales riesgos para la cría de esta especie sigue siendo la presencia humana en el entorno, ya sea por el paso de personas que acuden a pescar, bañarse o visitar el paraje, así como la presencia de perros y gatos en la playa. Estas situaciones son percibidas por las aves como una amenaza y pueden provocar incluso el abandono de la cría.

Para reducir esos riesgos, la guardería del Consorcio y el GER-EA realizan labores de seguimiento y vigilancia de la colonia, además de informar sobre el terreno a quienes transitan por la playa de Les Goles, siempre con la colaboración de los agentes medioambientales de la Generalitat. El proyecto contempla también el cierre temporal de la zona de cría para restringir el paso y evitar molestias durante este periodo especialmente sensible.

Con este tipo de actuaciones, el Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del riu Millars busca consolidar la biodiversidad del enclave y ofrecer a las especies más sensibles espacios seguros para reproducirse, dentro de su estrategia de conservación del paisaje y de la fauna que habita en él.