Lucha contra incendios: Un pueblo de Castellón de 94 habitantes hará un gran cortafuegos y afecta a más de 200 fincas
El propio Ayuntamiento lo ha compartido en redes sociales, animando a los vecinos a comprobar si sus parcelas están incluidas
Un pequeño pueblo del interior de la provincia de Castellón ha decidido mover ficha ante el riesgo de incendios forestales con una actuación que no pasará desapercibida entre sus vecinos. La medida, ya aprobada y publicada oficialmente, prevé la creación de una franja de seguridad de gran tamaño en varias pistas rurales.
Se trata de Matet, un municipio de apenas 94 habitantes censados, según el INE del 2025, situado en la comarca del Alto Palancia, donde el Ayuntamiento va a ejecutar una faja auxiliar contra incendios de hasta 50 metros de anchura, es decir, 25 metros a cada lado de los caminos. En total, la actuación afectará a cerca de 220 fincas, según el listado publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
Los trabajos se centrarán en dos vías clave del término municipal: la pista que conecta con Gaibiel y Pavías, y el camino hacia Villamalur. Son zonas con bastante masa forestal y donde, según el propio Ayuntamiento, el riesgo de incendio es elevado por la continuidad de vegetación. De hecho, en los últimos años se han registrado varios incendios en el término municipal de Matet, como refleja el siguiente vídeo:
La idea de la actuación es clara: limpiar y reducir esa carga vegetal para dificultar la propagación del fuego en caso de que se produzca un incendio. Este tipo de franjas, conocidas como fajas auxiliares, sirven también para facilitar el trabajo de los equipos de extinción. De hecho, el objetivo es reducir esa carga de combustible vegetal en estas zonas y crear un corredor de seguridad que limite la propagación del fuego en caso de incendio. Por ello, se aplicarán tratamientos selvícolas para disminuir esa carga combustible y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.
El aviso no se ha quedado solo en el boletín oficial. El propio Ayuntamiento lo ha compartido en redes sociales, animando a los vecinos a comprobar si sus parcelas están incluidas. La información también se puede consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.
Además, los propietarios tienen ahora un plazo de 15 días hábiles para revisar la documentación y, si lo consideran oportuno, presentar alegaciones. Si no se dice nada dentro de ese periodo, el proceso seguirá adelante.
En caso de no estar de acuerdo, existe la posibilidad de ejecutar los trabajos por cuenta propia o recurrir la resolución por las vías administrativas habituales.
Con todo, el objetivo es adelantarse a posibles incendios en una zona especialmente sensible. Una actuación preventiva que, aunque afecta a muchos propietarios, busca reducir riesgos en un entorno donde el fuego, cada verano, sigue siendo una amenaza muy real.
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