Cucarachas y roedores, objetivo de la campaña preventiva de Moncofa y Facsa en la red de saneamiento
El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en el alcantarillado con tratamientos preventivos
El Ayuntamiento de Moncofa y Facsa están llevando a cabo la campaña de tratamientos preventivos en la red de saneamiento, desarrollada hasta el 16 de abril. Estos trabajos tienen como objetivo principal el control de plagas —especialmente cucarachas y roedores— ante la llegada de la primavera y el progresivo aumento de las temperaturas.
Las actuaciones se han estructurado en dos fases: una primera intervención centrada en los puntos más críticos y una segunda, prevista para los meses de verano, que abarcará el conjunto de la red.
De este modo, el servicio refuerza la vigilancia en las zonas más sensibles del alcantarillado, donde se actúa de forma recurrente para garantizar una mayor eficacia en el control de plagas.
Tal y como señalan desde el consistorio y la compañía operadora, los biocidas empleados cuentan con la homologación correspondiente y cumplen con la normativa vigente, garantizando tanto la seguridad ciudadana como la protección del entorno.
Estas actuaciones reafirman el compromiso del Ayuntamiento de Moncofa con la salud pública y el correcto mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.
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