Un pueblo de Castellón dará 600 euros por cada nacimiento o adopción para luchar contra la despoblación

Un ayuntamiento de Castellón ha aprobado en pleno una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a las familias del municipio que crezcan en 2026 por nacimiento o adopción. La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno, está dirigida a vecinos empadronados y busca respaldar a las familias, facilitar la conciliación y contribuir a frenar la despoblación.

Se trata de Sant Jordi, que mantiene así una línea de apoyo que ya se ha desarrollado en años anteriores y que pretende agilizar al máximo la tramitación para que las ayudas puedan abonarse antes de que finalice el año.

El alcalde, Iván Sánchez Cifre, ha señalado que, tras la buena acogida de convocatorias anteriores, el Ayuntamiento ha decidido continuar con esta medida, que se suma a otras iniciativas municipales de apoyo directo a los vecinos. Según ha explicado, se trata de una herramienta útil tanto para ayudar a las familias como para favorecer la fijación de población en la localidad.

La ayuda será de 600 euros por cada nacimiento o adopción producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive. En total, el Ayuntamiento destinará 3.600 euros a esta convocatoria.

Con esta medida, el consistorio pretende incentivar los nacimientos y las adopciones, colaborar en los gastos derivados de la llegada de un hijo y reforzar la estabilidad demográfica de Sant Jordi, en un contexto en el que muchos municipios del interior siguen luchando contra la pérdida de población.

Requisitos

Podrán beneficiarse de esta prestación el progenitor o adoptante que figure en el libro de familia y conviva con el menor. En los casos en que los hijos estén exclusivamente a cargo de uno de los solicitantes, esa persona será la única beneficiaria. También podrán acceder a la ayuda las personas extranjeras residentes en el municipio, siempre que cuenten con residencia legal en España y cumplan el resto de requisitos fijados en la convocatoria.

Quedarán excluidos quienes hayan sido privados total o parcialmente de la patria potestad o tengan la tutela asumida por una institución pública, así como las personas incluidas en alguno de los supuestos contemplados en la Ley General de Subvenciones para no poder obtener la condición de beneficiario.

Entre las condiciones establecidas, ambos progenitores o adoptantes deberán estar empadronados en Sant Jordi en el momento de presentar la solicitud y, al menos uno de ellos, tendrá que acreditar un año mínimo de antigüedad en el padrón. Además, el menor deberá estar empadronado en el municipio desde el momento del nacimiento o de la adopción.

Asimismo, las personas beneficiarias deberán encontrarse al corriente de pago con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sant Jordi cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para pedir la ayuda permanecerá abierto desde la fecha del nacimiento o la adopción hasta el 31 de diciembre de 2026. La solicitud deberá presentarse en el modelo normalizado y acompañarse de la documentación requerida, entre ella el DNI o NIE de los solicitantes, el libro de familia, el volante de empadronamiento actualizado y una declaración responsable de cumplimiento de obligaciones tributarias y legales.