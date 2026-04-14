Un pueblo de Castellón hará por primera vez una carrera solidaria con mascotas

Montanejos acogerá este domingo, a partir de las 11.30 horas, la primera edición de la Montanejos Pet Race, una carrera solidaria impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de combinar deporte, ocio y concienciación sobre el bienestar animal en un entorno natural privilegiado.

La prueba contará con un recorrido aproximado de 1,5 kilómetros, con salida en la Fuente de los Baños y meta en la Plaza España, en un itinerario accesible y adaptado para participantes de todas las edades. La iniciativa nace con vocación festiva y familiar, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una jornada diferente junto a sus mascotas.

Cartel de la 'Montanejos Pet Race'. / Mediterráneo

El carácter solidario será uno de los ejes principales del evento, ya que la participación consistirá en un donativo que se destinará íntegramente a la Asociación Protectora de Animales de Montanejos (Apamont). Según ha informado el consistorio, no será necesaria inscripción previa, puesto que la aportación se recogerá directamente en un punto habilitado en la zona de salida, en la Fuente de los Baños.

Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a sumarse a esta propuesta, que se incorpora a la programación municipal como una actividad novedosa para fomentar la convivencia responsable con las mascotas y sensibilizar sobre su cuidado. La Montanejos Pet Race se presenta así como una cita lúdica, participativa y con trasfondo solidario.

La organización ha recordado además una serie de normas básicas para garantizar el buen desarrollo de la carrera. Así, las mascotas deberán ir atadas en todo momento, mientras que sus propietarios tendrán que cumplir la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la recogida de excrementos y al respeto de los espacios habilitados. En este sentido, se ha precisado que solo estará permitido el baño en el río en la zona autorizada, después del Molino.

Con esta primera edición, Montanejos apuesta por una actividad muy animal que une participación ciudadana, solidaridad y respeto por el entorno en una mañana pensada para disfrutar en compañía de los animales de casa.