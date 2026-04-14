Segorbe da un impulso al coche eléctrico con seis nuevos puntos de recarga

Segorbe sigue avanzando en su apuesta por la movilidad sostenible con la adjudicación de la concesión demanial para la instalación, explotación, mantenimiento y gestión de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La actuación permitirá incorporar seis nuevos puntos de carga y, al mismo tiempo, renovar los que hay en la ciudad.

La propuesta de adjudicación ha salido adelante en la Comisión de Hacienda con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de PSOE y Segorbe Participa. Este paso llega después de que el Pleno ordinario del 4 de febrero aprobara el inicio del expediente de contratación, los pliegos y la delegación en la Alcaldía de la concesión.

La concesión tendrá una duración de diez años, con posibilidad de prorrogarse otros cinco, e incluye un servicio de carga operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. También contempla el mantenimiento integral de las instalaciones, con un plazo máximo de respuesta de 24 horas en caso de averías graves.

En tres ubicaciones

Con esta actuación, Segorbe contará con tres nuevas ubicaciones de recarga, cada una de ellas con dos puntos. Estarán situadas en la calle Cantar de Mío Cid, en su encuentro con la calle Enramada; en el polígono industrial La Esperanza; y en la zona de salida oeste del municipio. Además, también se renovarán los puntos ya existentes en la avenida Fray Luis Amigó y en la plaza Agua Limpia, este último con traslado previsto a la calle Bonifacio Ferrer.

La empresa adjudicataria deberá ofrecer además un servicio de atención telefónica multilingüe disponible durante todo el año, con el objetivo de reforzar la atención al usuario y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Una vez el Ayuntamiento conceda la licencia municipal, la empresa dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutar las obras e instalaciones. En cuanto al punto previsto en la salida oeste, su puesta en marcha se aplazará al segundo año o, como máximo, al tercer año, ya que su ubicación definitiva podría variar en función de la apertura de nuevos viales.