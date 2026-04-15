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Distintivo honorífico

Almassora premia a 25 agentes de la Policía Local por su labor solidaria durante la dana

Los efectivos participaron de forma altruista durante diez días en turnos de 12 horas en los municipios valencianos de Alfafar, Paiporta y Catarroja

La alcaldesa y concejales de la corporación, junto a los policías reconocidos.

La alcaldesa y concejales de la corporación, junto a los policías reconocidos. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha hecho entrega a 25 agentes de la Policía Local del distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad con motivo de la dana que asoló la provincia de Valencia en 2024. Esta concesión fue creada por la Orden Ministerial 392/2025, de 24 de abril, del Ministerio del Interior.

La alcaldesa, María Tormo, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, y el intendente de la Policía Local, José Alós, ha entregado estos reconocimientos en el salón de plenos del Ayuntamiento. Los 25 agentes distinguidos participaron de manera totalmente altruista durante 10 días en turnos de 12 horas en los municipios de Alfafar, Paiporta y Catarroja.

Foto del acto en el salón de plenos.

Foto del acto en el salón de plenos. / Mediterráneo

“Este acto nace desde el agradecimiento, un agradecimiento profundo, sincero y colectivo hacia quienes, en momentos difíciles, demuestran lo mejor de nosotros mismos”, ha señalado la alcaldesa, al tiempo que ha subrayado que los 25 agentes reconocidos “no dudaron ni un solo instante en dar un paso al frente, estando allí donde hacía falta, ayudando, coordinando y tendiendo la mano a quienes más lo necesitaban”.

Asimismo, Tormo ha puesto en valor que su labor “va mucho más allá de su responsabilidad profesional, habla de compromiso, de vocación de servicio y de humanidad”. Además, la primera edil ha querido recordar “a todos aquellos almassorins que, de forma anónima, acudieron a la comisaría de la Policía Local y al centro social San Felipe para entregar alimentos, ropa y productos de primera necesidad”.

“La solidaridad de los almassorins salvó situaciones y llevó esperanza a quienes lo estaban pasando mal”, ha afirmado Tormo, quien ha remarcado que la respuesta dada simboliza “lo que somos, un pueblo unido, generoso y comprometido”.

Turnos de 12 horas

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana ha puesto en valor la enorme labor realizada por los agentes durante aquellos trágicos días. “La lista de voluntarios para ir a la zona a ayudar de forma desinteresada creció rápidamente en turnos de 12 horas ayudando en tareas policiales, regulación del tráfico, reparto y colaboración con otros cuerpos de seguridad”.

De igual modo, el intendente ha recordado que se organizaron convoyes de ayuda humanitaria con vehículos policiales y voluntarios que se desplazaron a municipios especialmente castigados como Alfafar, Catarroja o Paiporta, llevando no solo medios materiales, sino también compromiso y solidaridad.

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“Fueron días intensos. Días de trabajo ininterrumpido, de turnos ampliados, de decisiones rápidas y de intervención directa en situaciones de riesgo. Pero también fueron días en los que se demostró el verdadero sentido del servicio público”, ha resaltado.

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