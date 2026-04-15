Benicarló acoge la Feria de Empleo del Baix Maestrat: empresas, entrevistas y trabajo real el 28 de abril

Benicarló acogerá el próximo 28 de abril la Feria de Empleo del Baix Maestrat, una iniciativa que busca conectar empresas y personas en búsqueda de trabajo en una jornada pensada para generar oportunidades reales de empleo.

El evento se celebrará en el Magatzem de la Mar y está impulsado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), con la colaboración de LABORA, el SEPE y el Ayuntamiento de Benicarló. El objetivo es claro: dinamizar el mercado laboral, facilitar la inserción profesional y acercar de forma directa la oferta y la demanda de empleo en la comarca.

Durante la presentación, el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para responder a uno de los grandes desafíos actuales: la creación de oportunidades laborales. En este sentido, subrayó que esta feria nace como un espacio práctico y útil, donde las personas asistentes podrán entregar su currículum, hablar cara a cara con responsables de empresa e incluso realizar entrevistas de trabajo en el mismo momento.

La Feria de Empleo del Baix Maestrat quiere convertirse en un punto de encuentro entre el tejido empresarial y la ciudadanía, favoreciendo un contacto directo, ágil y eficiente. Además, pone el foco en sectores estratégicos para la economía de la comarca, como el turismo, la agricultura, la industria y el comercio, ámbitos con gran capacidad para generar empleo y demandar perfiles profesionales específicos.

Por su parte, la coordinadora provincial de la FVMP en Castellón, Ramona Bodescu, puso en valor el carácter comarcal del proyecto y remarcó que se trata de un esfuerzo conjunto para crear más y mejores oportunidades para la ciudadanía. Según explicó, esta cita no está planteada solo como un espacio informativo, sino como una herramienta útil para que quienes buscan empleo puedan encontrarse directamente con empresas que necesitan contratar.

Otro de los puntos clave de esta iniciativa es su atención a colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral, como jóvenes, personas desempleadas de larga duración o personas con discapacidad. La feria pretende abrir nuevas puertas y mejorar la empleabilidad de quienes necesitan una oportunidad para volver a incorporarse al mercado de trabajo.

Con esta propuesta, Benicarló refuerza su apuesta por el empleo y por el desarrollo económico del territorio. La Feria de Empleo del Baix Maestrat se presenta así como una cita destacada para impulsar el talento local, facilitar contrataciones y generar un impacto positivo en la comarca.