Benicàssim licita por 7,2 millones la gestión integral de su sistema de saneamiento

Benicàssim activa uno de los contratos más relevantes de su red hidráulica al licitar por 7,2 millones de euros la gestión integral del sistema de saneamiento, una adjudicación de gran calado para un servicio básico del municipio que ha salido este martes a concurso y cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 22 de mayo a las 23.59 horas.

Con una duración inicial de cuatro años, el contrato abarcará la explotación de la EDAR de Benicàssim, el mantenimiento de la red de alcantarillado y pluviales, la gestión de colectores y estaciones de bombeo y el seguimiento del emisario, también en aquellas actuaciones de reparación que puedan resultar necesarias.

Se trata de un servicio clave para el municipio, ya que garantiza la recogida, transporte, tratamiento y vertido de las aguas residuales en condiciones adecuadas, además de la gestión de los residuos generados en el proceso y el cumplimiento de los estándares medioambientales.

El pliego fija también un valor estimado de 8,14 millones de euros, una cifra superior al presupuesto inicial que responde a los parámetros técnicos de la contratación pública y a las previsiones económicas contempladas, entre ellas la posible prórroga del contrato. La apertura de la documentación administrativa, técnica y económica está prevista para el día 26 de mayo.

Una red de 125 kilómetros y un plan para modernizarla

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo contrato es que va bastante más allá del mantenimiento ordinario. La empresa adjudicataria tendrá que elaborar un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento y desarrollar un GIS completo de la red municipal, lo que obligará a comprobar, ordenar y digitalizar toda la infraestructura. La documentación técnica sitúa esa red en alrededor de 125 kilómetros, con unos 2.000 pozos de registro y cerca de 4.200 imbornales y rejas.

Ese trabajo servirá para conocer mejor cómo responde la red cuando llueve con intensidad, detectar puntos problemáticos, estudiar los desbordamientos y plantear medidas para reducir los vertidos sin tratar. En la práctica, el contrato incorpora una parte importante de diagnóstico, planificación y modernización de una infraestructura básica para el municipio.

El servicio abarcará además instalaciones clave como los bombeos de Mohino y La Ratlla, junto a otros puntos del sistema municipal como Coviles, Delicias, Farja, Torre de Sant Vicent, Jorge Comín, Mijares y el bombeo de pluviales de La Ratlla.

Control de olores, vertidos e incidencias

El pliego también refuerza el control sobre cuestiones especialmente sensibles como los olores, los vertidos y la calidad del agua, con seguimiento específico en puntos conflictivos y medidas para prevenir incidencias que puedan afectar al funcionamiento de la red o al entorno.

A ello se suma la obligación de prestar un servicio de respuesta urgente durante todo el año. El contrato contempla 300 horas anuales de limpieza preventiva, 200 horas de trabajos correctivos y 30 horas de inspección con cámara en la red, además de la atención a incidencias las 24 horas del día.

La adjudicación se tramita por procedimiento abierto y no se decidirá solo por el precio. La oferta económica tendrá el mayor peso, pero también puntuarán la calidad del servicio, la organización del personal y las mejoras que presenten las empresas licitadoras.