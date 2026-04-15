Buena tarde taurina en el día del homenaje al primer presidente de las fiestas de Sant Vicent de la Vall

Quienes organizan las exhibiciones de bous al carrer suelen ser los más exigentes a la hora de valorar el juego que dan una vez en la calle. Es el caso de la comisión de las fiestas patronales de Sant Vicent de la Vall d'Uixó, que si el sábado reconocieron que esperaban un poco más, pese a no haber tenido una mala tarde inaugural, este miércoles han aplaudido la elección de las tres peñas colaboradoras.

La Comissió del Bou destaca, sobre todo, la respuesta del público. «Para ser un miércoles, etaba a tope», lo que evidencia las ganas de toros que hay en el municipio y la comarca.

En cuanto al espectáculo al que han asistido todos esos espectadores y aficionados, distinguen la intervención del primero de los tres programados (por la noche, al cierre de esta edición, hay previsto un embolado), un Vegahermosa patrocinado por la peña Amics de Carla.

El astado, según describe el portavoz de la comisión, Enrique Bonifás, «ha sido muy bravo y encastado». Así lo corroboran expertos taurinos consultados, que coinciden en señalar que los rodaors que se han atrevido a probar suerte «se han visto apurados». Siempre hay que exhibir valentía ante un toro, aunque hay algunos que requieren de más arrojo y experiencia que otros. El de Vegahermosa ha sido uno de esos.

El primero de la tarde, un Vegahermosa, ha dado más de un susto a los 'rodaors' que se han atrevido a medirse con él. / JOSE J. MONTÓN

El segundo, un Celestino Cuadri ofrecido por la peña l'Ermita, ha llamado la atención por su tamaño, «muy grande, bien hecho», aunque quizás le faltaba un poco de cara, a critario de quienes entienden de la fisionomía de estos animales. Sobre el juego, no ha habido nada concreto que destacar.

El tercero era especial. Gent de Cine, otra de las peñas que han contribuido a ampliar el cartel taurino de Sant Vicent, quería rendir un homenaje a Juan Antonio Montesinos, quien fuera el primer presidente de la comisión de fiestas.

Un momento emotivo para el que se tuvo en cuenta que en su época, la ganadería que solía ser fija cada año era Jandilla y Juan Pedro Domecq. En recuerdo de aquellos días, escogieron un Jandilla que ha salido suelto, ha recorrido el recinto y ha agradado al público.

De eso se trata, según Bonifás, «cuando preparamos las fiestas, buscamos ofrecer un cartel interesante, para que las peñas y todos los aficionados estén contentos». Si al remate, no se produce ningún incidente, como está siendo la tónica de las dos jornadas taurinas de las patronales, el balance solo puede ser bueno.