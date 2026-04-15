Burriana pone fin a un pabellón obsoleto: 700.000 euros para transformar el polideportivo de Sant Blai

El polideportivo Sant Blai de Burriana afronta por fin una reforma importante. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha anunciado este miércoles una inversión de 700.000 euros para acometer la reforma integral de unas instalaciones construidas en los años 80 y que, en estos momentos, presentan problemas de accesibilidad y limitaciones para acoger competiciones oficiales.

Barrachina se ha trasladado este martes a Burriana junto al alcalde, Jorge Monferrer, para visitar el pabellón y conocer de primera mano el estado actual del recinto. Durante la visita se ha dado a conocer el proyecto, que servirá para modernizar una instalación muy utilizada por clubes, usuarios y actividades municipales.

“Sabemos de la importancia que tiene esta instalación deportiva, que forma parte del día a día de numerosos clubes y usuarios, por lo que su mejora es una prioridad para garantizar unas condiciones óptimas, seguras y accesible para todos”, ha destacado Marta Barrachina.

Imagen actual de la fachada e infografía de cómo quedará tras la reforma. / MEDITERRÁNEO

A día de hoy, el pabellón de Sant Blai arrastra carencias importantes. No cumple con los criterios de accesibilidad y eso hace que no pueda considerarse un polideportivo oficial, algo que limita su uso para la celebración de competiciones.

Por eso, esta actuación busca recuperar la plena funcionalidad de una instalación clave para el deporte en Burriana. Tal y como ha señalado la presidenta de la institución provincial, la actuación “permitirá devolver a la instalación su plena funcionalidad como espacio deportivo de referencia en el municipio”.

La inversión global asciende a 700.000 euros y permitirá adecuar y modernizar un pabellón muy importante para la ciudad, con el objetivo de que pueda ofrecer unas condiciones más seguras, accesibles y acordes a las necesidades actuales.

Accesibilidad, fachada, vestuarios y graderías

El proyecto de reforma del polideportivo Sant Blai se centra en la renovación de una fachada muy deteriorada, así como en la adecuación de los accesos, las graderías, los vestuarios y el resto de servicios del complejo ubicado en la calle General Prim.

La presidenta de la Diputación de Castellón se ha trasladado a Burriana y, junto al alcalde Jorge Monferrer, ha visitado las instalaciones deportivas. / MEDITERRÁNEO

Uno de los puntos más importantes será la intervención estructural en la planta baja, ya que permitirá eliminar las barreras arquitectónicas que hasta ahora impedían el acceso a personas con movilidad reducida y también dificultaban la celebración de competiciones oficiales en el recinto.

Además, las instalaciones, que cuentan con un aforo para 120 personas, incorporarán nuevos servicios adaptados a los tiempos actuales y al cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Marta Barrachina ha explicado que esta actuación será posible gracias a un convenio de 450.000 euros y a la aportación del Plan Impulsa de la institución provincial. En su opinión, esta inversión se traducirá en “más actividad deportiva, más participación y más oportunidades para los vecinos y vecinas de Burriana”.

La dirigente provincial ha subrayado además que “desde el Gobierno Provincial trabajamos para que los 135 municipios de la provincia cuenten con infraestructuras deportivas modernas y accesibles”.

En esa misma línea, ha defendido que esta inversión en Burriana es “un claro ejemplo de nuestra apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas que viven en nuestra tierra a través de inversiones necesarias”, y ha insistido en que “apostar por el deporte es siempre apostar por la calidad de vida de las personas”.

La reforma beneficiará directamente a la amplia variedad de usuarios que utilizan cada día el pabellón Sant Blai. En la actualidad, las instalaciones acogen entrenamientos de disciplinas como baloncesto, gimnasia rítmica, pilota valenciana, futnet y pickleball.

A todo ello se suman las sesiones matinales de gimnasia de mantenimiento del CEAM, con modalidades como Pilates y Tai Chi, además de las actividades del SME durante las Jornades Esportives de Estiu, Nadal y Pasqua.

Durante la visita se ha dado a conocer el proyecto que permitirá eliminar las barreras arquitectónicas que impiden acceder a personas con movilidad reducida y acoger competiciones oficiales. / MEDITERRÁNEO

Monferrer destaca el apoyo de la Diputación

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para poder sacar adelante una actuación de este alcance.

“Sin la colaboración de la Diputación sería muy difícil sacar adelante proyectos de esta envergadura. Con la reforma de Sant Blai, garantizamos servicios de calidad a la altura de lo que merecen los ciudadanos", ha afirmado.

Además, el primer edil ha añadido que “con esta intervención no solo modernizamos una de nuestras instalaciones más utilizadas, sino que cumplimos con la palabra dada y el deber de ofrecer espacios deportivos inclusivos y accesibles para todos los vecinos de Burriana”.