ChatPOL, la herramienta de IA creada por un policía de Castellón para resolver dudas legales y agilizar atestados

ChatPOL es el nombre de la nueva aplicación con la que, a través de la Inteligencia Artificial, un policía local ha querido dar garantías jurídicas al trabajo de sus compañeros, además de facilitarles la ineludible burocracia, que tanto tiempo de servicio en la calle les quita.

Con experiencia en la formación de agentes, dado que cuenta con su propia academia para la preparación de oposiciones, Preopol, Iván Felipe, policía local en la Vall d'Uixó (2004-2012) y Burriana (2012-2025), no tardó en descubrir que las principales dudas que le surgen a cualquier policía en su día a día «son jurídicas».

«Cuando a las tres de la mañana te encuentras con la comisión de un delito y tienes que hacer una detención, pueden surgir dudas y no puedes llamar a nadie a esas horas para consultar y asegurarte de que estás actuando de forma adecuada», describe. Fue a partir de esa realidad, cuando nació la idea de crear ChatPOL.

Se trataba, según describe, de ofrecer una herramienta que utiliza la IA pero «con garantías de seguridad», porque las opciones que existen en la actualidad y a las que suele recurrirse pese a sus deficiencias, «tienen lo que se conocen como alucinaciones jurídicas, es totalmente desancosejable utilizar ese tipo de herramientas externas».

«La prioridad era conseguir una categorización alta dentro del esquema nacional de seguridad, era una premisa imprescindible» Iván Felipe — Policía Local creador de ChatPOL

Cuando se planteó el desarrollo de la aplicación, Iván Felipe tenía unos mínimos muy claros: «Debíamos garantizar todo el cumplimiento normativo, conseguir una categorización alta dentro del esquema nacional de seguridad, era una premisa imprescindible».

Iván Felipe pidió una excedencia como Policía Local en Burriana, para desarrollar la aplicación ChatPOL a través de Lanzadera. / MEDITERRÁNEO

Emprender puede ser un salto al vacío sin una red que respalde el proyecto, y este agente —que en el momento de idear la aplicación todavía estaba en activo— quiso probar con una de las plataformas de apoyo al emprendimiento más conocida del territorio nacional: la valenciana Lanzadera, de Juan Roig.

«Solicité la entrada en Lanzadera y cuando se estaba acercando la fecha, me informaron de que era muy probable que entrara», así que en mayo «pedí un permiso», que en el mes de noviembre se convirtió en una excedencia, que le ha permitido centrarse completamente en el desarrollo de ChatPOL. Así, hoy por hoy, ya no es solo una idea.

Han sido muchos meses de evaluaciones y pruebas, pero «desde marzo ya tenemos la versión final» y doce ayuntamientos la están utilizando de manera pionera. Es el caso de la Vall d'Uixó y Almenara, además de varios municipios de las provincias de Valencia y Alicante. Está en pruebas en poblaciones del País Vasco, Andalucía y Tenerife.

En qué consiste

ChatPOL está integrada por tres soluciones con funcionalidades distintas y un mismo objetivo: hacer más fácil el trabajo de los policías locales, lo que «redunda en un mejor servicio a la ciudadanía», argumenta.

Una de las herramientas es ChatPOL LEX. En esta opción, los agentes tienen a su disposición «un consultor jurídico con instrucciones policiales sobre protocolos». Como remarca Felipe, «se nutre de información verificada, siempre lleva a la fuente de donde ha obtenido la respuesta», lo que ayuda a que el policía «no se sienta solo a la hora de tomar una decisión en la calle».

Cada municipio tiene sus propias ordenanzas, que pueden incorporar matices o variantes de la normativa general. Con ChatPOL Cloud, los ayuntamientos «podrán subir sus ordenanzas, los reglamentos que regulan el funcionamiento interno, para que los agentes puedan actuar arreglo a esa información local».

«Con el diligenciador, lo que a un policía le suele costar de redactar un mínimo de una hora, puede hacerlo en unos minutos, a través de la automatización de datos, con garantía de privacidad para el ciudadano» Iván Felipe — Policía Local creador de ChatPOL

La tercera opción «y la más innovadora», según defiende su creador, es ChatPOL DiligencIAdor. ¿Cuántas horas puede pasarse un policía redactando unas diligencias después de haber realizado una intervención de seguridad ciudadana? Iván Felipe es contundente: «Muchas». Un tiempo que no está en la calle.

Con esta herramienta, «se cargan plantillas propias de diligencias», de manera que el policía, al redactar el informe «interactúa con la IA y va rellenando el atestado en tiempo real, y lo que antes podía costarle una hora, lo hace en unos minutos, a través de la automatización de datos».

Lo más importante, según Iván Felipe, es que «nunca vuela ningún dato personal de un ciudadano, porque la IA está entrenada para ofrecer esas garantías de seguridad», fundamental en cualquier trámite de estas características.

De funcionario a emprendedor

Iván Felipe tiene su plaza de policía en propiedad. Reconoce que cualquiera podría pensar que al ser funcionario «tenía la vida solucionada», pero decidió explorar «la aventura de ser emprendedor» y reconoce que se animó, porque no ha tenido que hacerlo solo.

Describe que «Lanzadera es como ser futbolista y que te fichen en la escuela de la Masía del Barça. Te dan todas las herramientas necesarias para que, si tienes una buena idea y demuestras tener capacidad para dirigir tu propio proyecto, puedas crecer».

Incide en que con esta plataforma, «han democratizado el acceso al emprendimiento. Antes, o contabas con unos fondos fuertes o tenías pocas posibilidaes. Ahora, gente humilde como yo, puede optar a crear».

En cuanto a su proyecto, más allá de su funcionalidad, defiende que, «que yo sepa, es la primera vez que sea crea una herramienta específica pensada para los policías», además, de la mano de un compañero que ha vivido las mismas situaciones a las que ellos se exponen, y que más de una vez había pensado en lo útil que sería una aplicación como esta.