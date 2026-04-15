Ya es oficial: Nules tiene el escudo heráldico que le corresponde por su historia

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este miércoles el anuncio oficial: por primera vez, Nules tiene un escudo heráldico reconocido legalmente. Han tenido que pasar décadas en los que cuando se planteaba la cuestión se producía un debate más ideológico que técnico, lo que nunca contaba con el respaldo del Consejo Técnico de Heráldica, que exigía rigor histórico a la hora de determinar cuestiones como los colores o la distribución de los elementos que lo componían.

El actual gobierno local inició el año pasado una campaña para hacer pedagogía del cambio entre la ciudadanía, tras haber completado el trabajo de definición de esa imagen institucional, que difiere en cuestiones esenciales del que se venía utilizando de manera oficial, aunque en realidad fuera oficiosa, pues no contaba con el reconocimiento legal.

El anuncio publicado por el DOGV hace referencia al dictamen favorable emitido por el Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología del 28 de noviembre del 2025 respecto del proyecto de escudo municipal propuesta por el Ayuntamiento, y recuerda que es la Generalitat la administración con competencias para regular los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

A la izquierda, el escudo oficial. A la derecha, el que se utilizaba hasta la fecha, pero que no estaba aprobado por el Consejo de Heráldica. / MEDITERRÁNEO

Resume la descripción de la imagen heráldica de Nules señalando que su diseño será el de un «escudo cuadrilongo (rectangular) de punta redonda. En campo blanco un león siniestrado (que mira hacia la izquierda) de su color, acostado (porque se considera al león como la imagen principal) por las letras S y L de sable (de color negro). En la cabeza (por ser pieza de primer orden), losanjado de oro y gules (con rombos alternados amarillos y rojos). Orla envolviendo el escudo con la leyenda: La fidelísima y muy leal villa y honor de Nules, de sable. Al timbre, corona real abierta , tradicional en el Reino de Valencia».

Hasta ahora, los colores predominantes en el escudo eran el azul y el blanco, la corona real que lo remataba no era la abierta y el león miraba a la derecha y no a la izquierda, entre otras variantes modificadas.

«Nuestra historia podrá gustar más o menos, pero es la que es» Joan Gavara — Cronista Oficial de la Vila de Nules

La resolución emitida por la vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, a quien le corresponden este tipo de acuerdos, con este anuncio «se pone fin a la vía administrativa», aunque cabe la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un plazo de dos meses.

Faltará por ver si alguna organización o ciudadano decide abordar esa posibilidad por contradecir una decisión que cuenta con el aval técnico de los organismos consultados, entre ellos el del Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología, el órgano consultivo dependiente de la Conselleria de Presidencia, y que además ha contado con la unanimidad del pleno municipal.

Entre quienes han celebrado la culminación de este largo proceso, está el cronista oficial de la Vila de Nules, Joan Gavara, quien ha tenido un importante papel a la hora de elaborar los informes que han avalado la propuesta de escudo.

Gavara ha explicado que «ha sido un proceso largo, en el que se han cumplido todos los pasos legales». Ha puesto especial énfasis en el hecho de que el acuerdo municipal haya sido unánime, lo que ha demostrado «altura de miras». Por último, ha defendido que «nuestra historia podrá gustar más o menos, pero es la que es».