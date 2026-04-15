¿Puede la IA ayudar a salvar al mundo rural de la despoblación? Castellón quiere averiguarlo en 12 pueblos

La Diputación ha puesto en marcha un proyecto participativo con el que quiere explorar hasta qué punto la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes pueden convertirse en herramientas útiles para hacer frente a uno de los grandes retos del interior de Castellón: la despoblación.

La iniciativa, bautizada como Cultiva Innovación, se desarrollará en 12 municipios de la provincia y pretende abrir un proceso de escucha, análisis y diálogo con la ciudadanía para detectar necesidades reales y plantear propuestas que contribuyan a hacer del territorio rural un espacio más atractivo, productivo y sostenible, especialmente para las nuevas generaciones.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto a la diputada de Participación Ciudadana, María Tormo, ha presentado este miércoles el proyecto en Toga, uno de los municipios seleccionados junto a Llucena, Costur, Montán, Aín, Barracas, Vilafranca, Cinctorres, Sorita, Catí, Vilar de Canes y Xert.

Presentación del proyecto 'Cultiva Innovación' en Toga. / Mediterráneo

Según ha explicado Barrachina, el objetivo es identificar las necesidades de la población a través de un proceso participativo que permita definir propuestas y líneas de actuación útiles para transformar el interior de la provincia. La intención, ha señalado, es avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más conectado con la realidad del territorio y con capacidad para generar oportunidades.

‘Cultiva Innovación’ está impulsado por el Consejo Provincial de Gobernanza Participativa de la Diputación de Castellón y cuenta con la colaboración del Instituto Superior para la Industria Artística de Roma (ISIA) y el apoyo técnico de Crearqció Coop. V.. La metodología se ha diseñado para adaptarse a las distintas realidades locales y obtener información estratégica que sirva de base a futuras políticas públicas.

Tres objetivos y tres fases

Por su parte, María Tormo ha señalado que el proyecto gira en torno a tres grandes metas. La primera pasa por reforzar el papel de la ciudadanía en la definición de políticas públicas mediante nuevas fórmulas de consulta y gobernanza colaborativa. La segunda busca dotar al Consejo Provincial de herramientas concretas para fortalecer y dinamizar la participación ciudadana. Y la tercera se centra en mejorar el conocimiento del territorio, de forma que las decisiones institucionales se ajusten mejor a las necesidades reales de la población rural.

La iniciativa se desarrollará en tres fases. La primera, prevista para los meses de abril y mayo, se centrará en la exploración y recogida de información. Durante este periodo se realizarán entrevistas para conocer de qué manera la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes pueden contribuir a mejorar la vida en los pueblos. De forma paralela, también se habilitarán herramientas participativas abiertas, como origamis físicos distribuidos en los municipios y una versión en formato web, con el fin de recoger percepciones, necesidades y propuestas vecinales.

La segunda fase llegará en junio con la celebración de talleres participativos de profundización en los municipios seleccionados. Estos encuentros servirán para analizar los resultados obtenidos en la etapa anterior, debatir propuestas, fijar prioridades y construir de forma colectiva recomendaciones útiles para el diseño de políticas públicas adaptadas al territorio.

Por último, entre julio y septiembre, se abordará el procesamiento de los datos recopilados y la elaboración de los resultados finales del proyecto, segmentados por zonas y municipios.

Con esta iniciativa, la Diputación quiere comprobar si la inteligencia artificial puede ir más allá de los grandes entornos urbanos y convertirse también en una aliada para fijar población, mejorar servicios y abrir nuevas oportunidades en los pueblos del interior de Castellón.