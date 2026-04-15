L’Alcora se corona como epicentro de la cerámica española con una cita clave en 2027

L’Alcora será la sede de las próximas Jornadas de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) en 2027, un nombramiento que refuerza su papel como epicentro de la cerámica española en un año especialmente simbólico para el municipio, ya que coincidirá con el tercer centenario de la Real Fábrica del Conde de Aranda.

La designación, lograda durante las jornadas celebradas el pasado fin de semana en Úbeda, supone un importante reconocimiento institucional y cultural para L’Alcora, que consolida así su posicionamiento como uno de los grandes referentes nacionales en la preservación, promoción e innovación de la cerámica.

La localidad jienense, declarada Patrimonio de la Humanidad, acogió un encuentro de referencia estatal que reunió a representantes de los principales municipios cerámicos del país. Durante el evento se desarrollaron distintas actividades centradas en la puesta en valor de la artesanía cerámica, con visitas a talleres locales para conocer de primera mano el trabajo de los maestros artesanos ubetenses.

Además, se celebraron las jornadas técnicas de la Red Nacional de Escuelas de Cerámica, un espacio clave para el intercambio de experiencias y la reflexión entre centros formativos especializados. El programa concluyó con la Asamblea General de la AeCC, en la que se adoptaron decisiones estratégicas para los 27 municipios integrantes de esta red fundamental para la defensa del sector cerámico en España.

L’Alcora estuvo representada en Úbeda por el concejal de Patrimonio y Turismo, Carlos Esteban, y por el director de la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL), Isaac Nebot, quienes participaron activamente en las diferentes actividades programadas.

El municipio refuerza su peso estratégico en la red estatal tras su participación en las jornadas de Úbeda de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. / MEDITERRÁNEO

Ambos pusieron en valor el papel del municipio como referente histórico, industrial y formativo de la cerámica, subrayando tanto su tradición artesanal como su capacidad de futuro. En este sentido, destacaron especialmente a la Escuela Superior de Cerámica, definida como un centro universitario único en Europa, capaz de conectar la formación especializada con la realidad del sector.

La delegación alcorina aprovechó también el encuentro para recordar una fecha señalada en el calendario cultural y patrimonial del municipio: el tricentenario de la Real Fábrica del Conde de Aranda, que se celebrará en 2027 y que marcará una efeméride de gran relevancia histórica.

Un impulso nacional para la cerámica de L’Alcora

El hecho de que L’Alcora haya sido elegida sede de las Jornadas de la AeCC 2027 supone un nuevo impulso para su proyección exterior y una oportunidad para reunir en el municipio a expertos, instituciones y profesionales del sector cerámico de todo el país.

Con esta elección, L’Alcora se afianza como capital nacional de la cerámica, fortaleciendo su liderazgo en la difusión de la cultura cerámica, la protección de su legado histórico y la proyección de un sector con gran peso en su identidad y desarrollo.