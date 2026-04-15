L’Alcora garantiza 1,2 millones para tumbar la antigua azulejera Sanchis y abrir paso a la residencia

El Ayuntamiento de l’Alcora aprobó este martes, en pleno extraordinario, la modificación de crédito de 3,4 millones de euros necesaria para, junto a otras partidas ya presupuestadas, ejecutar el 85,4% del mayor Plan Estratégico de Inversiones realizado en la localidad, con un montante global de 5,5 millones de euros.

La propuesta salió adelante con el debate centrado en la financiación del plan. El PP votó en contra al considerar positivas las mejoras previstas, pero rechazar que se recurra a un préstamo, al entender que “la deuda la paga el pueblo” y que la inversión debería salir íntegramente de los presupuestos municipales.

Por su parte, el alcalde, Samuel Falomir, replicó en nombre del PSOE que de los 3 millones de deuda que mantiene el consistorio, 2,5 millones se amortizarán, y defendió un plan en el que, según indicó, llevan trabajando tres años. Además, recordó al PP que cuando accedieron al gobierno municipal se encontraron con 8 millones de deuda, una cifra que, afirmó, han ido reduciendo progresivamente.

El representante del otro partido de la oposición, Agustín Chiva, de Més L’Alcora, no pudo asistir al pleno por motivos laborales.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la consignación de 1,2 millones de euros para la demolición de la antigua fábrica Sanchis, una actuación considerada clave para el futuro desarrollo de la residencia para la tercera edad. "La urgencia del citado pleno extraordinario se debe a que así en breve ya se podrá empezar a ejecutar mejoras como las de algunas calles como La Bassa y sobre todo porque a final de año tras la aprobación de este pleno ya se podrá realizar la demolición de la antigua fábrica Sanchis con una partida de 1,2 millones destinada específicamente a la demolición de la infraestructura, un paso previo e indispensable para la futura construcción de la residencia para la tercera edad", manifestó Falomir a Mediterráneo

Con esta dotación presupuestaria, el consistorio sitúa el fin de la degradación de la parcela Sanchis como una de las prioridades dentro de este paquete económico. El proyecto de demolición contempla la retirada del fibrocemento, un material peligroso para la salud, así como la limpieza integral del solar, que se encontraba en condiciones peligrosas. El espacio cuenta con una superficie aproximada de 18.175 metros cuadrados, de los que 8.000 se destinarán a la futura residencia de personas mayores, en uno de los enclaves estratégicos para el porvenir del municipio.

El plan estratégico de inversiones 2026-2028, denominado ‘l’Alcora Creix’, movilizará un total de 5,5 millones de euros con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de proyectos de gran calado y actuaciones de proximidad. Según destacó Falomir, esta iniciativa es fruto de la planificación, la estabilidad y una gestión responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido al Ayuntamiento cerrar el ejercicio 2025 con una liquidación positiva de 2,5 millones de euros, tras recibir los pagos pendientes por parte de la Generalitat.

El Ayuntamiento de l'Alcora aprobó este martes en pleno extraordinario la modificación de crédito por importe de 3,4 millones de euros. / R. D. A.

Actuaciones

Una parte muy importante de la inversión se destina al área de urbanismo, con más de 2 millones de euros para la mejora de calles, caminos y espacios públicos. Entre las actuaciones previstas figuran el plan de pavimentación de viales urbanos, la mejora de caminos rurales, la remodelación de la calle Morella y su entorno, la urbanización integral de la calle Calvari y la plaza Alcalde Guillermo Badenes, además de intervenciones en diferentes puntos del casco urbano.

El plan incluye también la mejora de aceras, nuevas conexiones peatonales, actuaciones en la Pista Jardín y un convenio para la mejora de calles en la urbanización Pla del Sol. A ello se suma una inversión destinada a la renovación del cableado urbano, con el objetivo de modernizar infraestructuras básicas y elevar la calidad de vida de la población.

Además, gracias a lo aprobado en el pleno se podrán incorporar nuevas actuaciones en parques y jardines, como la creación de la zona verde en El Moreral y un nuevo parque en los Jardines de la Vila. En el ámbito deportivo, se destinarán más de 400.000 euros a la mejora y ampliación de instalaciones, con proyectos como la mejora de la piscina cubierta y la construcción de un pumptrack. El paquete inversor se completa con actuaciones vinculadas a la cerámica artística, los murales del núcleo poblacional, el bienestar animal y las mejoras en el ecoparque.