Marzà (Compromís) celebra que la Comisión Europea tenga que investigar el proyecto del Clúster del Maestrazgo

La Comisión Europea tendrá que analizar el proyecto del Clúster del Maestrazgo y su encaje en la normativa ambiental europea tras la admisión a trámite de la petición presentada por la Plataforma en defensa de los Paisajes de Teruel ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La iniciativa, respaldada por el eurodiputado de Compromís, supone un paso clave en un trabajo sostenido durante años junto a entidades sociales, plataformas ciudadanas y actores locales que vienen denunciando irregularidades en el despliegue de macroproyectos de energías renovables en distintos territorios del Estado español.

"Preocupación creciente"

El eurodiputado ha mostrado su satisfacción por este avance y ha destacado que “es el resultado de un trabajo constante de acompañamiento a las entidades del territorio, dando voz en Europa a una preocupación creciente en comarcas como el Maestrazgo y el conjunto de las comarcas de Teruel y de Castelló”.

No en vano, el eurodiputado ya llevó la cuestión al pleno del Parlamento Europeo y formuló preguntas parlamentarias a la Comisión Europea. Ahora, Marzà ha ido un paso más allá y ha conseguido convencer al resto de grupos políticos, con la excepción de PSOE, de abrir esta investigación.

La investigación tendrá que analizar la fragmentación artificial de este proyecto energético para eludir evaluaciones de impacto ambiental, la falta de análisis de los efectos acumulativos sobre la biodiversidad y los déficits en la participación pública. Además, el proyecto del Clúster del Maestrazgo ha sido objeto de investigaciones judiciales por presuntas tramas de corrupción.

Por eso, el eurodiputado ha sido especialmente crítico con la actitud tanto del Partido Popular como del PSOE, a quienes acusa de “cinismo político” por su falta de actuación durante años. “Ambos partidos han estado implicados o han guardado silencio mientras se desarrollaban estos proyectos. El PSOE pide aquí archivar la denuncia y en Madrid reaccionan cuando el escándalo es ya insostenible. El PP solo se preocupa del territorio cuando puede desgastar al Gobierno. Eso no es defender el Maestrazgo”, ha señalado.